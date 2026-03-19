Protest spontan joi dimineață în curtea Șantierului Naval DAMEN Mangalia, unde angajații au întrerupt lucrul din cauza neplății salariilor.

Oamenii reclamă că este a treia lună consecutivă în care nu își primesc banii, în ciuda promisiunilor repetate că situația va fi rezolvată.

Aceștia spun că au ajuns la limită, acumulând datorii și fără să primească un răspuns clar din partea conducerii privind data la care vor fi plătiți. În același timp, cer garanții că astfel de situații nu se vor mai repeta.

Angajații susțin că lipsa veniturilor îi determină să își caute alte locuri de muncă, fie în județul Constanța, fie în afara țării.

Situația afectează stabilitatea personală a acestora, în condițiile în care nu au certitudinea că vor primi salariile restante sau că activitatea șantierului va continua în condiții normale.

Conducerea șantierului nu a transmis niciun punct de vedere până în acest moment cu privire la protest și la situația salariilor.

Nu este primul protest al angajaților. Aceștia au mai ieșit în stradă și în urmă cu aproximativ o lună, după ce nu își primiseră salariile.

Ultimul protest a avut loc acum trei săptămâni, când muncitorii depășiseră deja două luni fără plată.

La acel moment, salariații au primit doar jumătate din valoarea tichetelor de masă pentru luna iulie 2025.

Liderul de sindicat Laurențiu Gobeajă a explicat atunci că angajații au muncit la reparația a două nave, dintre care una a fost deja livrată, iar cealaltă urma să plece, însă, în ciuda acestor lucrări finalizate, salariile nu au fost plătite.

Acesta a arătat că muncitorii nu au primit drepturile salariale și că există incertitudine inclusiv în privința continuării activității și a posibilității de a primi bani din fondul de garantare.

Șantierul Naval Mangalia, unde statul român este acționar, a trecut prin mai multe schimbări de-a lungul timpului, de la compania sud-coreeană Daewoo la grupul olandez Damen.

Cu o suprafață de peste 1.000.000 de metri pătrați, este cel mai mare șantier naval din România și unul dintre cele mai mari din Europa.

În aprilie anul trecut, presa locală a relatat că statul român negociază cu compania turcească Desan Shipyard pentru preluarea activității, după retragerea olandezilor.

Desan este o companie cu o experiență de peste 70 de ani, care operează un șantier naval în Tuzla, lângă Istanbul, și urmărește extinderea activității.