Reprezentanții Blocul Național Sindical au transmis că protestele vor continua până când autoritățile competente vor identifica o soluție care să permită plata salariilor restante ale angajaților. În același context, liderul Sindicatul Liber Navalistul, Laurențiu Gobeajă, a declarat că, deși în cadrul unei întâlniri din 2 martie cu ministrul Economiei s-a promis achitarea restanțelor prin modificarea legislației privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, normele de aplicare aferente nu au fost încă adoptate.

„Salariaţii au ajuns la limita de subzistenţă din cauza lipsei banilor”, a spus Gobeajă.

Mangalia se confruntă cu o situație economică dificilă în contextul în care Șantierul Naval Damen Mangalia se află în insolvență din iunie 2024, iar lipsa comenzilor a agravat semnificativ dificultățile operaționale. Administratorul judiciar al companiei, Casa de Insolvență Transilvania (CITR), a anunțat în luna martie că societatea a intrat în proces de atragere a unui investitor strategic, fiind deja înaintat un plan de reorganizare către judecătorul sindic.

Pe fondul acestei situații, sindicaliștii de la șantier au organizat, încă de anul trecut, mai multe proteste, inclusiv la Ministerul Economiei, dar și în fața Ambasada Regatului Țărilor de Jos și a sediului administratorului judiciar din București. Regatul Țărilor de Jos, prin compania Damen, deține un rol important în structura acționariatului, alături de statul român.

În prezent, structura acționariatului reflectă o participație majoritară a statului român, cu 51%, în timp ce grupul olandez Damen deține 49% din acțiuni, însă lipsa contractelor și incertitudinile financiare continuă să pună presiune asupra viitorului șantierului naval.

Șantierul Naval Damen Mangalia a devenit, în ultimii ani, subiectul unor dispute juridice complexe, marcate de notificări de reziliere și litigii între partenerii implicați. În anul 2023, grupul Damen a anunțat că a transmis notificarea de reziliere a acordului de asociere semnat în 2018 între Damen Holding BV și statul român. Decizia a fost justificată prin faptul că, odată cu adoptarea Legea nr. 187/2023, ar fi fost anulat cadrul juridic care reglementa colaborarea dintre cele două părți în ceea ce privește șantierul din Mangalia.

Între părți a fost deschis și un litigiu arbitral internațional, reflectând tensiunile apărute în urma modificărilor legislative și a neînțelegerilor contractuale. Ulterior, Damen Holding a solicitat intrarea în insolvență a Șantierului Naval Mangalia, iar Tribunalul Constanța a dispus deschiderea procedurii la data de 19 iunie 2024.

Contextul conflictului are rădăcini în anul 2018, când Damen a realizat o investiție importantă la șantier, achiziționând pachetul majoritar de acțiuni de la compania coreeană Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Ulterior, compania olandeză a acceptat cesionarea a 2% din acțiuni către statul român, astfel încât acesta să dețină 51% din capital, în timp ce Damen urma să păstreze controlul operațional și managerial asupra activității șantierului, conform înțelegerii inițiale dintre părți.