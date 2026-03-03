Guvernul României a lansat platforma online „Fără hârtie”, disponibilă la fara-hartie.gov.ro, un instrument digital menit să reducă birocrația și să accelereze digitalizarea administrației publice.

Această inițiativă permite cetățenilor, firmelor și funcționarilor publici să semnaleze problemele birocratice și să participe activ la îmbunătățirea serviciilor publice.

„Prin intermediul platformei lansate astăzi, cetăţenii, persoanele juridice şi funcţionarii publici pot transmite sesizări referitoare la problemele întâmpinate în administraţie, precum birocraţie excesivă, proceduri greoaie, solicitări redundante de documente sau lipsa digitalizării serviciilor publice. Informaţiile primite de la cetăţeni sunt colectate standardizat, astfel încât impactul lor să fie evaluat obiectiv, ca timp, costuri şi număr de persoane afectate”, se arată marţi într-un comunicat al Executivului.

Platforma oferă posibilitatea de a încărca sesizări legate de:

Proceduri greoaie în instituțiile publice

Solicitări redundante de documente

Lipsa digitalizării serviciilor

Toate sesizările sunt colectate într-un mod standardizat, astfel încât Guvernul să poată analiza obiectiv impactul asupra cetățenilor, inclusiv costul, timpul pierdut și numărul persoanelor afectate.

Sesizările validate sunt publice și pot fi vizualizate după:

Instituție

Tip de problemă

Localitate

La fiecare 30 de zile, cele mai frecvente 10 probleme identificate sunt transmise către instituțiile responsabile pentru rezolvare prin Comitetul pentru e-guvernare și reducerea birocrației (CERB).

Problemele administrative sunt gestionate direct de instituțiile publice, iar progresul este monitorizat online. Problemele legislative sunt analizate de grupurile de lucru ale Consorțiului Consultativ CERB, care includ reprezentanți ai mediului asociativ, ai cetățenilor și ai mediului de afaceri.

„Ele pot fi consultate de public în funcţie de instituţii, tip de problemă şi localitate. Platforma permite identificarea problemelor recurente şi agregarea acestora la nivel sistemic. La fiecare 30 de zile, Guvernul centralizează 10 dintre cele mai frecvente probleme şi le transmite spre analiză şi soluţionare instituţiilor abilitate, prin intermediul Comitetului pentru e-guvernare şi reducerea birocraţiei (CERB). Criteriile de selecţie pentru cele 10 probleme sunt: frecvenţa cu care apare o disfuncţionalitate în sesizările primite, impactul acesteia asupra cetăţenilor şi natura soluţiei necesare (administrativă sau legislativă)”, se precizează în comunicat.

Vicepremierul Oana Gheorghiu subliniază importanța participării civice:

„Platforma ‘Fără hârtie’ ne permite să colectăm date despre ce-i doare cel mai des şi mai rău pe cetăţeni în relaţia cu administraţia, în viaţa de zi cu zi, şi să prioritizăm aceste probleme pentru a fi rezolvate. Ştim că relaţia cu statul poate fi enervantă, dar tocmai acest lucru poate să motiveze oamenii să ne dea informaţiile de care avem nevoie. Este un exerciţiu civic bun ca, dacă ne enervează statul, să acţionăm pentru a-l face mai bun”, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu, citată în comunicat.

Cetățenii primesc notificări privind stadiul sesizării lor, inclusiv etapele de procesare și soluționare, astfel încât fiecare demers este transparent și urmărit pas cu pas.

Platforma este construită pe principii de administrație modernă și servicii digitale:

O singură dată (Once Only) – statul nu solicită aceleași informații de mai multe ori Digital din start (Digital by Default) – acces la servicii publice online Interoperabilitate – schimb de date între instituții fără documente fizice Centrare pe utilizator – servicii simple, intuitive și rapide Transparență – procese administrative clare și verificabile Accesibilitate – servicii disponibile tuturor cetățenilor

„Odată ce încarcă o sesizare pe platformă, cetăţenii vor primi două tipuri de informaţii. Pe de o parte, va fi informat transparent cu privire la etapele încărcării sesizării pe platformă: procesare, validare şi publicare. Pe de altă parte, este informat cu privire la paşii parcurşi pentru soluţionarea problemei la nivelul instituţiei responsabile sau din perspectiva cadrului legal aplicabil. Aceste informaţii sunt actualizate permanent. Cetăţenii primesc explicaţii despre stadiul demersurilor (consultări, modificări procedurale, elaborare de norme, iniţiative legislative etc.)”, se explică în comunicat.

Platforma funcționează pe toate tipurile de dispozitive și asigură protecția datelor, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, dezvoltatorul tehnic al sistemului. Datele colectate sunt publice și pot fi folosite pentru crearea de soluții suplimentare de digitalizare și simplificare a serviciilor publice.