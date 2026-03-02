Potrivit DGPCI, serviciile publice comunitare regim permise auto și înmatriculare a vehiculelor nu mai solicită prezentarea certificatului de cazier judiciar atunci când depui cereri pentru operațiunile specifice eliberării permisului auto.

În practică, asta înseamnă că nu mai contează dacă ai fi obținut cazierul pe hârtie sau în format electronic. Documentul nu mai trebuie adus la ghișeu și nici transmis ulterior prin alte canale, deoarece funcționarul verifică direct informațiile necesare, cu acordul tău.

Măsura este prezentată ca parte din procesul de digitalizare și eficientizare a serviciilor publice. Scopul declarat este reducerea birocrației și scurtarea timpilor de soluționare. Prin eliminarea cazierului din lista actelor, se taie un pas din procedură și se evită situațiile în care un dosar rămâne blocat doar fiindcă lipsește acest document.

Până acum, mulți solicitanți erau nevoiți să își planifice separat obținerea cazierului, ceea ce însemna timp pierdut și, uneori, aglomerație suplimentară la alte ghișee. Prin noua procedură, cererea poate fi procesată mai repede, pentru că verificarea se face pe loc.

DGPCI arată că interacțiunea cu instituțiile devine mai simplă tocmai prin eliminarea acestor demersuri intermediare. Practic, ideea este ca solicitantul să nu mai fie pus să adune documente pe care statul le poate verifica singur, în timp real, atunci când există acordul persoanei.

Reprezentanții instituției precizează și că urmează să fie implementate și alte măsuri de digitalizare și optimizare a fluxurilor interne, cu obiectivul de a reduce timpii de așteptare și de a crește gradul de confort pentru cei care solicită servicii legate de permis sau de înmatricularea vehiculelor.

DGPCI amintește și un detaliu legat de certificatele de cazier judiciar eliberate în format electronic prin Portalul de servicii al MAI, cunoscut și ca HUB MAI. Aceste documente sunt semnate cu semnătură electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice.

Conform legislației în vigoare, un document electronic semnat cu semnătură electronică calificată produce efecte juridice atunci când este utilizat în format electronic. Cu alte cuvinte, dacă ai un cazier emis online, el este gândit să fie folosit ca document digital, nu transformat în alt format pentru a-și păstra efectele.

Totodată, instituția mai precizează că la nivelul DGPCI sunt făcute verificări pentru toate situațiile punctuale semnalate de cetățeni privind posibile nerespectări ale prevederilor legale. Fiecare caz este analizat, pentru a asigura respectarea cadrului legal și buna funcționare a serviciilor oferite publicului.