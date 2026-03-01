Pentru șoferii din categoriile AM, A1, A2, A, B, B1, BE și Tr1, valabilitatea permiselor de conducere va fi extinsă la 15 ani, comparativ cu cei 10 ani anteriori. Această schimbare reduce frecvența drumurilor la ghișee și costurile asociate procesului de reînnoire, oferind mai multă libertate conducătorilor auto.

Lucian Bode, președintele Comisiei din Camera Deputaților pentru Infrastructură și Transporturi, a subliniat că proiectul menține un echilibru între libertatea de a conduce și responsabilitatea față de toți participanții la trafic. Modificările aliniază România practicilor europene și reprezintă un pas important spre debirocratizare și prevenție. Proiectul urmează să fie transmis comisiilor sesizate pentru raport comun, înainte de a fi dezbătut și votat în plenul Camerei Deputaților, cu șanse reale de adoptare până la finalul sesiunii parlamentare.

Pentru șoferii seniori, cei care au depășit vârsta de 70 de ani, valabilitatea permisului auto va fi redusă la 5 ani. Aceștia vor fi supuși unor controale medicale și examen teoretic mai frecvent, o măsură concepută pentru prevenirea accidentelor cauzate de eventuale probleme de sănătate sau scăderea reflexelor.

Noile reglementări aduc mai multe beneficii: reducerea birocrației, prin mai puține drumuri la direcțiile de permise; costuri scăzute pentru șoferi, datorită prelungirii duratei permiselor; alinierea la standardele europene de siguranță rutieră și flexibilitate crescută pentru conducători.

Perioadele de valabilitate ajustate sunt următoarele:

Categorii ușoare (AM, A1, A2, A, B, B1, BE, Tr1): valabilitate extinsă la 15 ani pentru permisele noi;

Categorii profesionale (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE): valabilitatea administrativă rămâne de 5 ani;

Seniori (peste 70 de ani): valabilitatea permisului se limitează la 5 ani, cu evaluări periodice obligatorii.

Aceste măsuri reprezintă un pas semnificativ în modernizarea legislației rutiere și reflectă eforturile autorităților de a adapta regulile la contextul actual.