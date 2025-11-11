Deputații din Comisia pentru Transporturi și Infrastructură au dat un raport despre proiectul care stabilește reguli pentru circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice, raport în care au fost acceptate sau respinse mai multe amendamente.

Deputatul PNL Lucian Bode, unul dintre cei care au inițiat proiectul, a spus că prin aceste amendamente s-a urmărit creșterea siguranței în trafic, atât pentru cei care folosesc trotinetele electrice, cât și pentru ceilalți participanți la trafic. El a precizat că față de raportul preliminar al Comisiei Juridice au fost făcute câteva modificări importante, printre care definirea clară a trotinetelor electrice, cu referire la viteza maximă permisă și puterea motorului, pentru că aceste două lucruri sunt strâns legate.

Bode a explicat că pe drumurile publice vor putea circula doar trotinetele care au viteză maximă de 25 km/h și motor electric cu puterea continuă maximă de 2 kW. Trotinetele care nu respectă aceste condiții și care circulă pe drumurile publice vor fi considerate ilegale.

„Prin amendamentele pe care le-au dezbătut în Comisia pentru Transporturi, au urmărit o mai mare siguranţă în trafic, atât a utilizatorilor de trotinete electrice, cât şi a celorlalţi participanţi la trafic. Faţă de raportul preliminar al Comisiei Juridice au intervenit câteva modificări, printre cele mai importante fiind: definirea clară şi cuprinzătoare a trotinetei electrice cu referire expresă la viteza de circulaţie admisă şi puterea electrică, pentru că cele două elemente sunt în strânsă legătură. Astfel, pe drumurile publice va fi permisă circulaţia trotinetelor electrice cu viteză maximă prin construcţie care nu depăşeşte 25 km/h şi care sunt echipate cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 2 kW. Trotinetele care nu corespund acestor specificaţii tehnice şi care circulă pe drumurile publice, sunt în afara legii”, anunţă liberalul.

El a precizat că în comisie s-a stabilit și vârsta minimă pentru cei care conduc trotinetele electrice. Bode a explicat că pentru trotinete electrice vârsta minimă este de 16 ani, iar pentru biciclete de 14 ani.

El a spus că purtarea căștii de protecție devine obligatorie pentru toți utilizatorii atunci când circulă pe drum, indiferent de vârstă, cu excepția trotinetelor electrice în regim self-service. Pentru aceste trotinete, utilizatorii trebuie să-și dea consimțământul prin aplicația de închiriere, asumându-și responsabilitatea de a circula fără cască.

„Am abordat diferenţiat vârsta. Astfel, pentru trotinete electrice conducătorul trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani, iar pentru biciclete vârsta de cel puţin 14 ani. Utilizarea căştii de protecţie devine obligatorie pentru toţi utilizatorii, indiferent de vârstă, atunci când se deplasează pe partea carosabilă, cu excepţia trotinetelor electrice în regim self-service. Pentru aceştia din urmă, introducem obligativitatea de a-şi exprima consimţământul prin intermediul aplicaţiei de închiriere, privind asumarea responsabilităţii pentru utilizarea trotinetei în lipsa căştii de protecţie”, precizează liberalul.

În Comisia de Transporturi s-a stabilit că toate trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru daunele produse altor persoane, fără niciun fel de excepție. Bode a spus că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va stabili regulile pentru asigurare în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

El a adăugat că proiectul introduce și reguli noi pentru siguranța utilizatorilor. Printre acestea, Bode a explicat că pe drumurile publice este interzis să folosești telefonul sau orice alt dispozitiv care te poate distrage, iar încălcarea acestei reguli va fi sancționată cu amendă.

„Trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor, indiferent de tipul lor. Fără excepţii! ASF va emite normele în termen de 60 de zile la data intrării în vigoare a legii. În timpul deplasării pe drumurile publice, utilizatorilor le este interzisă folosirea telefonului mobil sau a oricăror dispozitive de înregistrare/redare de texte, audio sau video care le pot distrage atenţia iar încălcarea acestei norme va duce la sancţionarea utilizatorului cu amendă”, a punctat liberalul.

Proiectul de lege prevede noi sancțiuni: conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a drogurilor, precum și refuzul de a face testul pentru alcool sau substanțe psihoactive, va fi considerată contravenție și va fi amendată conform clasei a III-a de sancțiuni.

Bode a spus că raportul Comisiei pentru Transporturi va fi discutat și de celelalte comisii, cât mai curând, pentru ca legea să fie adoptată. El a explicat că prioritatea este protejarea vieților tuturor participanților la trafic și că fenomenul trotinetelor electrice în mediul urban trebuie luat în serios. Bode a subliniat că legea trebuie să fie clară, fără loc de interpretări, pentru ca oamenii legii să o poată aplica efectiv și să aducă rezultate concrete în siguranța oamenilor.