Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) va sesiza Comisia de la Veneția, după ce Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a aplicat partidului o amendă în valoare de 3,5 milioane de lei. George Simion consideră că decizia instituției reprezintă o formă de presiune politică asupra opoziției și o tentativă de intimidare.

„Ne confruntăm cu o situație fără precedent: opoziția e tratată ca un dușman intern, iar deciziile administrative sunt folosite ca arme politice. Nu pot exista doar <opinii corecte>, iar altele, considerate incorecte politic și care nu sunt pe placul puterii, să fie cenzurate”, a declarat marți liderul AUR, într-o conferință de presă.

Simion acuză că „în România s-a instaurat un climat de teroare politică”, în care instituțiile statului ar acționa selectiv împotriva formațiunilor de opoziție.

„Blocarea rambursării cheltuielilor, presiunile asupra antreprenorilor, controlul instituțiilor. Toate arată un singur lucru: în România nu mai e loc pentru opoziție. Și asta trebuie să știe Europa”, a adăugat acesta.

Potrivit liderului AUR, toate cazurile de abuz vor fi transmise către Comisia de la Veneția, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și Asociația Mondială a Organismelor Electorale (A-WEB). Demersul, spune Simion, are ca scop atragerea atenției instituțiilor internaționale asupra „derapajelor grave care afectează pluralismul politic” din România.

Acesta a precizat că sancțiunea primită de partid nu este justificată și că AUR va contesta în instanță decizia AEP.

„Am fost amendați de autoritatea electorală permanentă și nu ni se rambursează o sumă considerabil aproape 3,5 milioane de euro pe motive inventate. În acest sens vom acționa în instanță și vom cere revizuirea proceselor verbale privind rambursarea cheltuielilor din campanie pentru că ne simțim efectiv țintiți de actuala putere și de instituții, de o parte a instituțiilor statului român”, a declarat Simion.

AEP nu a transmis, până la această oră, un punct de vedere oficial referitor la declarațiile liderului AUR și la sancțiunea aplicată. Conform legii, partidele politice pot contesta în instanță deciziile Autorității Electorale Permanente privind rambursarea cheltuielilor electorale, iar hotărârile definitive se pronunță de către instanțele competente în materie administrativă.

Pe lângă demersurile juridice și internaționale, liderul AUR a anunțat și acțiuni politice în Parlament. Miercuri, partidul va depune două moțiuni simple: una împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, la Senat, și alta împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, la Camera Deputaților.

Simion afirmă că aceste moțiuni fac parte dintr-un demers mai amplu de „responsabilizare a guvernanților” și de „protest împotriva abuzurilor politice”.