Președintele Nicușor Dan a comentat, într-o conferință de presă, cererea liderului AUR, George Simion, care a declarat public că a fost amenințat și că, începând de duminică, va beneficia de protecția Serviciului de Pază și Protecție (SPP). Edilul a precizat că decizia privind paza demnitarilor sau a liderilor politici nu intră în competența sa, ci este una administrativă, ce aparține exclusiv instituției specializate.

„Nu am mers detaliu cu această chestiune, dar din câte știu eu, în ceea ce privește liderii partidelor politice este o decizie a Serviciului de Protecție și Pază. Eu consider că România este o democrație consolidată și dacă este nevoie, un lider poate să fie protejat pentru a evita orice incident”, a spus Nicușor Dan, adăugând că orice solicitare de acest tip se analizează strict pe criterii de securitate.

Declarațiile președintelui vin în contextul în care George Simion, liderul partidului AUR, a afirmat, sâmbătă, în timpul Conferinței Județene de alegeri AUR Argeș, că, „pentru a preveni un asasinat politic”, va beneficia de protecția SPP „de mâine”.

„Adversarii noştri, când nu le mai iese cu votul, cu furtul la vot, cu manipularea opiniei publice, pun mâna pe gloanţe şi trag. Ei nu acceptă democraţia şi în România am văzut astea”, a declarat Simion în fața delegaților prezenți la eveniment.

Liderul AUR a invocat, totodată, cazuri internaționale recente care, în opinia sa, demonstrează că violența politică devine un risc real și în Europa. Acesta a făcut referire la asasinarea activistului american Charlie Kirk, la tentativele de atentat asupra fostului președinte american Donald Trump, precum și la atacul asupra premierului Slovaciei, „foarte aproape de noi”.

George Simion a transmis că decizia de a solicita protecția SPP vine după o serie de amenințări primite, pe care le consideră credibile.

„Am să le dau o veste proastă. Vom cere tuturor instituţiilor din România să-şi facă datoria. De mâine începând, pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază, conform legii, din partea Serviciului de Pază şi Protecţie. Ghinion, cum ar spune unii şi alţii”, a spus acesta.

Cu o zi înainte, liderul AUR anunțase că a primit peste 90 de amenințări cu moartea, context în care a cerut oficial SPP-ului să îi asigure protecția personală, dar și paza pentru familia sa și membrii conducerii partidului.