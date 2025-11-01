George Simion a susținut că, în opinia sa, România nu mai funcționează ca o democrație, argumentând că regulile politice și electorale nu ar fi corecte.

El a afirmat că membrii AUR luptă pentru „dreptatea neamului românesc” și pentru „respectarea votului românilor”, referindu-se la scrutinul prezidențial din decembrie 2024.

Potrivit lui Simion, partidul continuă să conteste rezultatul alegerilor, susținând că „schimbarea pe care sistemul nu o vrea trebuie să se producă” și că „omul care a câștigat alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, trebuie să ajungă în fruntea țării”.

„Nu cred că astăzi când vorbim, pe 31 octombrie, în 2025, România este o democrație. O spun asta cu tristețe în suflet. (…). Ce faci când constați că nu mai trăiești într-o democrație? Lași mâinile jos, abandonezi? Suntem într-un proiect politic. Dar când regulile nu sunt corecte, dacă alegerile nu sunt corecte și competiția în care intrăm nu e corectă, ce poți să faci? Sau încerci să o faci să fie corectă și lupți pentru dreptatea ta, care nu este numai dreptatea ta. Este dreptatea familiei tale mici, este dreptatea familiei tale mari, care este neamul românesc. Asta facem împreună aici de la anularea alegerilor. Din acea zi neagră de 6 decembrie 2024 până acum, luptăm ca votul românilor să fie respectat și ca schimbarea pe care sistemul nu o vrea să se producă și ca omul care a câștigat alegerile prezidențiale în 2024, domnul Călin Georgescu, să ajungă în fruntea țării”, a spus George Simion.

Liderul AUR a spus că i-ar fi plăcut să se adreseze publicului în calitate de președinte al României. A adăugat, într-o notă ironică, că dacă ar fi fost el în funcție, „plecau americanii, intra economia în recesiune și cădea euro”, dar „așa, nu s-a mărit TVA-ul”.

„Dar dacă eram eu președintele României, plecau americanii și intra economia în recesiune și cădea euro. Așa, nu s-a mărit TVA-ul, euro … ”, a spus acesta ironic.

Simion a anunțat că, în luna noiembrie, vor fi organizate conferințe județene de alegeri în toate filialele AUR. El a susținut că România traversează „cel mai dificil moment din ultimii 35 de ani” și a îndemnat membrii partidului să participe activ la „reconstrucția țării”.

Liderul AUR a mai spus că formațiunea va încerca să atragă persoane competente din afara partidului, precizând că dorește să convingă „oameni buni care până acum au stat departe sau le-a fost rușine să intre în politică”.

„România, astăzi, e într-un episod dificil, e în cel mai dificil moment din ultimii 35 de ani. (…). Momentul acum, pe 31 octombrie, este să spunem întregii țări: suntem deschiși să punem umărul la unificarea României, suntem deschiși să punem umărul la reconstrucția României, suntem dispuși să punem umărul că ne doare pentru țara noastră. Suntem oameni care avem soluții, suntem oameni care avem persoane valoroase în rândul nostru, care pot, în anumite domenii, să conducă. Cred că ați văzut din ce în ce mai mulți oameni valoroși la nivelul conducerii centrale a AUR și sper, în luna pe care o am în față, să reușesc să atrag, să conving tot mai mulți oameni buni care până acum au stat departe sau le-a fost rușine să facă ceea ce noi facem de cinci ani: să intre în mocirla asta numită politică. (…). Suntem la un pas distanță să ne luăm țara în mâinile noastre, a românilor”, a conchis liderul AUR.

Amintim că, Tribunalul București a decis în această săptămână menținerea măsurii pentru încă 60 de zile și a respins contestația avocaților lui Călin Georgescu.

Potrivit hotărârii definitive, Georgescu trebuie să se prezinte periodic la Poliție și nu are voie să părăsească țara. El este inculpat pentru șase infracțiuni, între care complicitate la tentativa de acțiuni împotriva ordinii constituționale, promovarea ideologiilor fasciste și constituirea unui grup cu caracter extremist.