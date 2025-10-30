Tribunalul București a decis, joi, menținerea măsurii controlului judiciar în cazul fostului candidat la președinția României, Călin Georgescu, respingând ca nefondată contestația depusă de apărătorii acestuia.

Hotărârea este definitivă, ceea ce înseamnă că Georgescu trebuie să respecte în continuare obligațiile impuse de instanță pentru încă 60 de zile.

Judecătorii au analizat cererea depusă de avocații inculpatului și au confirmat decizia luată anterior de Judecătoria Sectorului 1, care dispusese prelungirea măsurii preventive. Conform minutei publicate pe portalul instanței, contestația formulată de apărare a fost respinsă ca nefondată.

Fostul candidat prezidențial se află sub control judiciar din 26 februarie 2025, fiind acuzat de șase infracțiuni grave. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție îl acuză de complicitate la tentativa de acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă continuată — cea mai gravă dintre faptele imputate.

Potrivit anchetatorilor, Georgescu ar fi pus la cale destabilizarea României cu ajutorul unui grup de mercenari coordonați de Horațiu Potra, după anularea de către Curtea Constituțională a rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024, în care acesta obținuse cel mai mare număr de voturi.

Printre celelalte acuzații aduse lui Georgescu se numără promovarea ideologiilor fasciste și legionare, precum și elogierea unor persoane condamnate pentru crime de război și crime împotriva umanității, precum Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și Ion Moța.

De asemenea, este cercetat pentru:

Promovarea publică a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată, prin declarații, interviuri și postări online din ultimii cinci ani.

Comunicarea de informații false și fals în declarații, legate de finanțarea campaniei electorale și declarațiile de avere.

Inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum și aderarea sau sprijinirea unui astfel de grup.

Anterior, Georgescu calificase decizia instanței de a-l menține sub control judiciar drept un abuz și contestase obligația de a se prezenta săptămânal la poliție.