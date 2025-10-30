La ieșirea din tribunal, Călin Georgescu a declarat că retragerea parțială a trupelor NATO din România reflectă lipsa de încredere a Administrației Trump față de conducerea de la București.

„Retragerea parțială a trupelor este modul diplomatic în care conducerea SUA arată lipsa de încredere în administrația de la București. Vor urma și alte elemente în perioada următoare. Când justiția se predă puterii, întreg edificiul democratic se prăbușește. Dacă de-a lungul acestor 333 de zile au fost eliberate 2843 de mandate de interceptare pe așa-zisul motiv de siguranță națională, fără ca justiția să obiecteze la vreunul, asta face să avem suspiciuni. Justiția nu se poate preta la poliție politică. Eu sunt pregatit, și poporul roman e pregatit. Vă asigur ca cine demoleaza aceasta independență a justitiei va fi strivit„, a declarat fostul candidat suveranist pe treptele Tribunalului.

La ieșirea din Tribunal, Călin Georgescu a eliberat câțiva porumbei. La scurt timp după plecarea fostului candidat la prezidențiale, în fața instituției a avut loc un incident, iar un tânăr cu portavoce a fost ridicat de jandarmi. Acțiunea a stârnit tensiuni printre susținătorii suveranistului, care s-au confruntat fizic cu forțele de ordine.

Călin Georgescu s-a prezentat astăzi la Tribunalul București pentru a afla decizia magistraților în privința contestației sale privind prelungirea controlului judiciar cu încă 60 de zile, judecătorii rămânând în pronunțare. Fostul candidat interzis de CCR a părăsit instanța în aplauzele și încurajările numeroșilor săi susținători.

În urma unor incidente, un bărbat a fost imobilizat și urcat într-o dubă de jandarmi, iar o femeie care susține că ar fi soția acestuia afirmă că a fost bruscată de forțele de ordine. Ea susține că soțul ei ar fi fost ridicat pentru că folosea un portavoce.

La Tribunalul București a avut loc un scandal în timpul prezentării lui Călin Georgescu la contestația depusă împotriva prelungirii controlului judiciar. Jandarmii au fost bruscați, iar mai multe persoane au ajuns la Poliție.

Zeci de susținători ai fostului candidat la prezidențiale s-au adunat pe spațiul verde din apropierea instituției, scandând „Jandarmeria apără hoția” și adresând injurii forțelor de ordine. Două persoane care au refuzat legitimarea au fost conduse la Secția 10 de Poliție.

Incidentul a izbucnit după legitimarea celor doi bărbați, când mai multe persoane au început să facă presiuni și să ceară eliberarea unuia dintre cei conduși la autospecială.