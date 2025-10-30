Președintele României, Nicușor Dan, a făcut referire recent la Călin Georgescu, subliniind că publicul nu cunoaște detaliile complete ale activității sale. Într-un interviu, acesta a declarat:

„- Lui Călin Georgescu îi vedeți un sfârșit de carieră politică?

– Desigur, da.

– Da?

– Eu cred că doar faptul că noi nu am dat în mod complet descrierea biografiei sale face ca oamenii încă să îl crediteze pe acest personaj”.

Aceste afirmații sugerează existența unor aspecte ale carierei lui Georgescu puțin cunoscute publicului larg. În esență, însă, președintele a subliniat că majoritatea românilor nu sunt familiarizați cu trecutul său politic și profesional.

Călin Georgescu este cunoscut pentru legăturile sale cu lideri politici și personalități publice importante. Cariera sa profesională a început înainte de Revoluție, lucrând timp de trei ani ca inginer la Făgăraș. Ascensiunea sa în politică a venit imediat după 1989, implicându-se în diverse guverne și ONG-uri finanțate de Uniunea Europeană, ONU și guvernul României.

O fotografie emblematică din 2012 îl arată pe Georgescu la lansarea propriei cărți, la Fundația Titulescu, condusă de Adrian Năstase, alături de Dan Puric și Mircea Malița, mentorul său.

Malița a fost ministru al Învățământului între 1970-1972, consilier pentru probleme externe și ministru de stat, ambasador la ONU și în SUA între 1980 și 1984.

Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR, a declarat:

„Domnul Călin Georgescu a fost secretarul general al Clubului de la Roma din România în perioada 2009-2013, la propunerea academicianului Mircea Maliţa, care era preşedintele şi ulterior preşedintele onorific al Clubului din România”.

Aceste conexiuni arată influența pe care Georgescu a avut-o atât în perioada comunistă, cât și în democrație, consolidându-și poziția în politica și societatea civilă românească.

Călin Georgescu a deținut diferite funcții în aparatul a șase guverne românești și a coordonat numeroase fundații. În 1991 a fost șef al Biroului Senatorial pentru Mediu, iar în 1992 consilier al ministrului Mediului, Marcian Bleahu, lucrând sub conducerea premierilor Petre Roman și Theodor Stolojan.

Între 1993 și 1996, a condus Asociația „Tineretul Ecologist din România”, un ONG finanțat de Ministerul Mediului.

Ulterior, între 1997 și 1998, a fost secretar general la Ministerul Mediului, apoi implicat în guvernele lui Victor Ciorbea și Radu Vasile. În 2004-2005, Georgescu a lucrat la Ministerul de Externe ca Director de Organizații Economice Internaționale, sub Adrian Năstase și Călin Popescu Tăriceanu.

Această carieră arată că Georgescu nu a fost doar un actor al societății civile, ci și o prezență constantă în aparatul de stat, acumulând experiență și contacte la vârful politicii românești.

Între 1996 și 2008, Georgescu a coordonat proiectul „Agenda Locală 21”, destinat implementării conceptelor de dezvoltare durabilă la nivel local, iar între 2000 și 2011 a condus Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD), creat sub egida Academiei Române și Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Prin CNDD, Georgescu a oferit consultanță pentru zeci de primării și consilii județene, conduse de prefecți și președinți de toate partidele politice. Planurile întocmite aveau valoare formală, dar rareori erau implementabile.

De exemplu, în 2006, Planul de Dezvoltare Durabilă pentru Constanța a inclus proiecte estimate la 1.500.000.000 euro, printre care un metrou de suprafață în Năvodari, evaluat la 350.000.000 euro, propuneri nerealiste din punct de vedere tehnic și economic.

Proiectele propuse de Călin Georgescu pentru orașul Sibiu nu au putut fi utilizate efectiv, nivelul de realizare al documentelor fiind comparat cu cel al unei compuneri de liceu. În mod sugestiv, acestea au fost descrise ca un fel de „șaorma cu de toate”, cu o valoare totală estimată la 30.000.000 euro.

Echipa de consultanță condusă de Georgescu a inclus șapte persoane, printre care și un specialist IT, care au lucrat la întocmirea Planului de Dezvoltare Durabilă. Cele mai importante propuneri vizau mai multe spații verzi, extinderea suprafețelor de parcuri, plombarea drumurilor, modernizarea școlilor, colectarea selectivă a deșeurilor și achiziția de autobuze și tramvaie noi.

Întrebarea care se ridică este de ce au fost plătiți șapte oameni, plus Călin Georgescu, pentru un set de proiecte care putea fi realizat de angajații primăriei. Răspunsul este legat de finanțarea CNDD: altfel, Georgescu și echipa sa nu ar fi putut încasa sinecurile pe care le-au primit timp de aproape un deceniu.

Prin CNDD și proiectele „Agenda Locală 21”, Georgescu a colaborat cu primari și președinți de consilii județene din toate partidele — PSD, PNL și UDMR. Consultanța a vizat planuri și strategii de dezvoltare care, deși prezentate ca documente oficiale, nu au fost implementabile.

Planurile întocmite de Georgescu aveau valori mari și includeau investiții care depășeau resursele reale ale primăriilor, dar nu au generat rezultate concrete. Astfel, prin proiecte de milioane de euro, Georgescu și echipa sa au reușit să mențină finanțările și sinecurile timp de aproape un deceniu, beneficiind de legături extinse în administrația locală.