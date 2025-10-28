Întrebat cum comentează declarațiile consilierului său Ludovic Orban, care a reproșat SRI că nu a văzut rețelele care atentau la ordinea constituțională, Nicușor Dan a spus că acestea erau cunoscute de serviciile de informații.

Potrivit președintelui, era rolul SRI să vadă potențialele pericole și rețelele existente, de la terorism până la chestiuni care țin de ordinea constituțională.

„O întrebare foarte pertinentă. Răspunsul este că, în linii mari, această reţea era cunoscută. Adică, asta este treaba unui serviciu de informaţii. De la terorism până la ordinea constituţională să vadă care sunt potenţialele pericole şi potenţialele reţele. Şi, în felul ăsta, ei urmăresc diferiţi oameni. Asta e treaba lor”, a spus președintele pentru Cotidianul.

Șeful statului a precizat însă că, deși serviciul avea o imagine corectă asupra persoanelor implicate, nu a identificat partea tehnologică a operațiunii. El a spus că SRI „nu a văzut mecanismul tehnic care a făcut ca intenția de vot pentru Călin Georgescu să sară de la 3% la 23%”, fenomen pe care nici alte state aliate nu l-au anticipat.

„Ei au poza corectă, în opinia mea, a acestor reţele. Ce nu au văzut ei, nu au văzut mecanismul tehnic care a făcut ca intenţia de vot pentru Călin Georgescu să sară de la 3% cum aşteptau ei şi cum aşteptam noi toţi, la 23%. Asta nu au văzut.”

Președintele a relatat că a discutat această situație cu un diplomat dintr-o țară aliată, care i-ar fi spus că nici serviciile partenere nu au reușit să vadă ce s-a întâmplat.

„Am discutat la un moment dat cu un diplomat străin, chiar în primele săptămâni de mandat şi i-am ridicat dubiul ăsta. El mi-a spus: nici noi n-am văzut.”

Nicușor Dan a explicat că România face parte dintr-o rețea de state care colaborează în domeniul informațiilor, însă toți au fost surprinși de abilitatea tehnologică a mecanismului care a dus la anularea alegerilor.

„România nu este singură pe lume. Este într-o reţea de state care gândesc la fel. Serviciile colaborează. Evident că niciuna din ţările aliate României nu şi-a dorit o anulare, un fenomen ca cel care a adus la anulare alegerilor în România şi deci că orice informaţie ar fi avut, ar fi comunicat. Dar am fost, iată, toţi surprinşi de abilitatea tehnologică.”

Întrebat dacă cineva din SRI ar trebui să răspundă pentru neglijență, Nicușor Dan a declarat că o evaluare clară va fi posibilă doar după publicarea raportului oficial privind anularea alegerilor. El a menționat că serviciile au acționat în limitele atribuțiilor lor, dar au fost puse în fața unui sistem tehnologic complet nou.

Potrivit președintelui, structurile interne au reușit să identifice corect rețelele, însă nu au observat mecanismul de influență digitală care a distorsionat rezultatele sondajelor. El a adăugat că un asemenea fenomen „nu s-a observat nici la alegerile din Republica Moldova de anul trecut”, subliniind caracterul fără precedent al situației.