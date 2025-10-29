Această decizie vine după ce judecătorul care a prelungit măsura preventivă cu încă 60 de zile nu a adus argumente noi în motivare, instanța descriindu-l pe Georgescu drept „un pericol social”.

Prelungirea controlului judiciar a fost contestată de avocații lui Georgescu, care subliniază că decizia este abuzivă și lipsită de temeiuri noi. Hotărârea nu este definitivă și urmează să fie analizată în cadrul procedurii judiciare de joi.

Fostul candidat prezidențial, câștigător al primului tur din scrutinul anulat, este acuzat de șase infracțiuni grave, iar pe 1 septembrie, Judecătoria Sectorului 1 a decis menținerea măsurii controlului judiciar, luând în considerare gravitatea acuzațiilor aduse. Instanța va stabili dacă va păstra măsura preventivă sau dacă Georgescu va putea continua fără restricții judiciare.

„Persoana aflată în cauză, sub aceste acuzații, se constată legalitatea și temeinicia prelungirii măsurii preventive de control judiciar pentru următoarele 60 de zile, având în vedere că persoana aflată în cauză, sub aceste acuzații reprezintă un pericol social”, arată motivarea instanței.

Amintim că Georgescu a fost întâmpinat marți dimineață de numeroși susținători la secția de poliție din Buftea, unde s-a prezentat pentru a semna formalitățile impuse de controlul judiciar.

Zeci de oameni au scandat minute în șir numele liderului suveranist, iar clopotele bisericii din Buftea au fost trase „în semn de respect”. Traficul rutier din zonă a fost temporar blocat, după ce susținătorii au ieșit pe carosabil. Printre cei prezenți s-au aflat români veniți din toate colțurile țării, dar și din diaspora.