Problema nu are o reglementare unitară la nivel național, iar interpretările juridice diferă în funcție de caz. Unii administratori consideră că închiderea ușii principale în timpul nopții este o dovadă de grijă față de locatari, în timp ce alte voci susțin că măsura încalcă normele de siguranță.

Tribunalul Regional din Frankfurt (Az.: 2-13 S 127/12) a stabilit că ușile clădirilor de locuințe multiple nu trebuie încuiate complet, motivând că această practică reprezintă „un risc semnificativ pentru locatari și vizitatori”.

Judecătorii au explicat că, în cazul unui incendiu sau al unei alte situații de urgență, persoanele aflate în clădire pot intra în panică și pot pierde prețioase secunde încercând să găsească cheia. Într-un astfel de moment, o ușă încuiată poate împiedica evacuarea rapidă, transformând o măsură de protecție într-o amenințare la adresa vieții.

Această decizie a fost privită drept un semnal de alarmă pentru numeroase asociații de proprietari, însă nu toate instanțele germane au urmat aceeași interpretare.

În speța analizată la Frankfurt, asociația de proprietari decisese ca ușa principală a imobilului să se încuia automat pe timpul nopții. Tribunalul german a considerat această decizie incompatibilă cu principiile unei administrări responsabile și a anulat-o. Cu toate acestea, alte instanțe au dat verdicte diferite.

De exemplu, Judecătoria din Hanovra (Az.: 544 C 8633/06) a apreciat că, în anumite condiții, contractul de închiriere sau regulamentul intern pot impune închiderea ușii. Instanța a subliniat că o astfel de măsură nu este considerată un defect locativ, dar proprietarii trebuie să evalueze atent echilibrul între protecția antiefracție și siguranța în caz de incendiu.

Astfel, fiecare comunitate de locatari se confruntă cu aceeași întrebare: ce este mai important — prevenirea intruziunilor sau asigurarea unei evacuări rapide? Răspunsul diferă în funcție de context, de vechimea clădirii și de sistemele de siguranță existente.

Asociația pompierilor voluntari din orașul Brühl, Germania, a emis un avertisment ferm cu privire la practica încuiatului pe timp de noapte. Reprezentanții acesteia au subliniat că ușa principală a unui imobil este totodată o cale esențială de evacuare și trebuie să poată fi deschisă din interior fără cheie.

Specialiștii în intervenții de urgență atrag atenția că, în timpul unui incendiu, panica poate face imposibilă o reacție rațională. O persoană care caută cheia sub presiunea fumului și a flăcărilor își reduce dramatic șansele de supraviețuire.

„În astfel de momente, o ușă încuiată înseamnă moarte sigură”, au avertizat pompierii.

Pentru a preveni astfel de situații, organizațiile de siguranță civilă recomandă modernizarea sistemelor de acces în clădiri. Potrivit platformei T-online, soluțiile tehnice disponibile în prezent permit combinarea securității antiefracție cu libertatea de evacuare rapidă, fără riscuri pentru locatari.

Cea mai eficientă alternativă propusă de experți este montarea unei încuietori de tip „antipanică” (cunoscută în germană sub denumirea de Panikschloss). Acest sistem permite blocarea ușii din exterior pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate, dar, în același timp, permite deschiderea din interior printr-o simplă apăsare a mânerului, fără a fi necesară cheia.

În clădirile publice, spitale și instituții, acest tip de încuietoare este deja o dotare standard, datorită cerințelor stricte privind siguranța la incendiu. Prețul unui astfel de sistem variază, în funcție de model, între 50 și 100 de euro, iar variantele moderne oferă și opțiunea de blocare automată după utilizare, pentru a preveni ca ușa să rămână deschisă accidental.