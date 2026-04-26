Obligatoriu pentru românii care stau în blocuri noi. Începând cu martie 2026, România a introdus noi reguli stricte privind siguranța la incendiu în locuințele colective nou construite. Măsura vizează direct dezvoltatorii imobiliari, dar are impact și asupra viitorilor proprietari de apartamente din blocuri noi. Conform noilor prevederi legale, detectoarele autonome de fum devin obligatorii în toate locuințele noi, iar nerespectarea acestei cerințe poate atrage amenzi semnificative, de până la 50.000 de lei.

Noile obligații sunt introduse prin Ordonanța de Urgență nr. 17/2026, care modifică și completează Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Conform actului normativ:

toate locuințele din blocurile noi trebuie echipate cu detectoare autonome de fum;

obligația se aplică proiectelor pentru care certificatul de urbanism este emis după intrarea în vigoare a ordonanței;

echipamentele trebuie incluse încă din faza de proiectare și execuție a construcției.

Un aspect esențial al noii reglementări este faptul că detectoarele de fum din apartamente nu înlocuiesc sistemele deja obligatorii de securitate la incendiu.

Acestea sunt instalate suplimentar față de:

sistemele de detecție și semnalizare;

sistemele de alarmare la incendiu prevăzute de normele tehnice existente (Normativ P 118/3-2015).

Scopul este creșterea nivelului de protecție în interiorul fiecărei locuințe, nu doar la nivelul întregii clădiri.

Autoritățile justifică introducerea acestor măsuri prin frecvența ridicată a incendiilor și consecințele grave asupra populației.

În expunerea oficială sunt menționate incidente majore din România, inclusiv:

explozii și incendii în spații industriale și comerciale;

tragedii în unități turistice și de cazare;

evenimente cu pierderi de vieți omenești și răniți.

Obiectivul principal este creșterea siguranței în clădirile rezidențiale și responsabilizarea tuturor actorilor implicați în construcții: dezvoltatori, proiectanți și executanți.

Nerespectarea obligației privind instalarea detectoarelor de fum poate atrage sancțiuni contravenționale între 20.000 și 50.000 de lei.

În plus, legislația introduce măsuri suplimentare de control, inclusiv:

posibilitatea suspendării autorizației de securitate la incendiu;

verificarea funcționării instalațiilor de detecție, stingere și iluminat de siguranță;

sancționarea lipsei documentației tehnice sau a resurselor de intervenție.

Dacă deficiențele nu sunt remediate în termenul stabilit (de regulă 30 de zile), autorizația poate fi anulată.

O noutate importantă este introducerea posibilității de utilizare a înregistrărilor video și audio ca mijloace de probă în cazul abaterilor.

Acestea:

pot proveni din sistemele de supraveghere obligatorii;

pot fi folosite în verificări și controale;

pot fi păstrate până la 6 luni.

Această măsură crește capacitatea autorităților de a demonstra nereguli și de a impune sancțiuni.

Pentru persoanele care urmează să achiziționeze locuințe în blocuri noi, noile reguli aduc un nivel suplimentar de siguranță.

Beneficiile includ:

reducerea riscului de incendii nedetectate la timp;

reacție mai rapidă în situații de urgență;

creșterea standardelor de siguranță în construcțiile rezidențiale.

Noile reglementări privind detectoarele de fum în blocurile noi reprezintă una dintre cele mai importante actualizări legislative din ultimii ani în domeniul siguranței la incendiu. Deși implică costuri suplimentare pentru dezvoltatori, scopul principal este protejarea vieților omenești și reducerea riscurilor în mediul rezidențial urban.