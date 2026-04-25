Preț carburanți sâmbătă, 25 Aprilie. Șoferii din România continuă să urmărească atent evoluția prețurilor la carburanți, iar datele din 25 aprilie 2026 arată diferențe vizibile între localități și orașe.

Cea mai ieftină benzină din țară se găsește în localitatea Lunguletu, județul Dâmbovița, la stația RST, unde prețul a ajuns la 8,15 lei/litru. În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț a fost înregistrat în Ulmi, tot în județul Dâmbovița, la stația Dacma, unde litrul costă 8,72 lei.

În marile orașe, prețurile sunt ușor mai ridicate. În București, benzina pornește de la 8,34 lei/litru, iar motorina de la 8,87 lei/litru, în timp ce GPL-ul poate fi găsit la aproximativ 4,17 lei/litru.

Cluj-Napoca rămâne unul dintre orașele cu cele mai mari prețuri la benzină, cu un minim de 8,45 lei/litru, însă compensează printr-un preț mai mic la motorină, de 8,79 lei/litru. În Timișoara, Iași și Constanța, valorile sunt similare: benzina pornește de la 8,34 lei/litru, motorina de la 8,87 lei/litru, iar GPL-ul variază între 4,29 și 4,31 lei/litru.

Datele confirmă faptul că, deși diferențele nu sunt foarte mari, șoferii pot economisi alegând stații din afara marilor orașe, unde prețurile sunt, în general, mai mici.

Companie Benzină (lei/l) Motorină (lei/l) Creștere benzină Creștere motorină Petrom 8.72 8.98 +65 bani (în ~3 zile) +65 bani (în ~3 zile) OMV 8.83 9.07 +65 bani (în ~3 zile) +65 bani (în ~3 zile) Rompetrol 8.68 9.22 +20 bani +15 bani MOL 8.82 9.19 +13 bani +20 bani Lukoil 8.62 9.15 +17 bani +8 bani

Companie Tip combustibil Preț inițial Preț final Diferență Petrom Benzină 8.07 8.72 +0.65 lei OMV Benzină 8.18 8.83 +0.65 lei Petrom Motorină 8.33 8.98 +0.65 lei OMV Motorină 8.42 9.07 +0.65 lei

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un semnal de prudență cu privire la evoluția pieței carburanților, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al implicațiilor acestora asupra securității energetice europene. Declarațiile au fost făcute după participarea la Consiliul European informal, unde energia și stabilitatea economică au reprezentat teme centrale.

Potrivit șefului statului, în prezent nu există riscuri imediate pentru aprovizionarea cu combustibili, însă analiza pe termen mediu indică o posibilă deteriorare a situației, în funcție de evoluția conflictelor internaționale și a fluxurilor energetice globale.

Autoritățile europene și experții în energie semnalează că, deși piața funcționează în parametri normali în acest moment, există factori de risc care pot influența costurile și disponibilitatea carburanților în lunile următoare.

„Există probleme pe termen scurt şi există o perspectivă îngrijorătoare pe termen mediu, şi, în discuţia care s-a purtat, care a fost aseară, legată de situaţia din Orientul Mijlociu, s-a discutat şi de energie, dar s-a discutat mai mult de problema imediată şi, în perspectivă – pentru că sunt semnalele acestea îngrijorătoare care vin de la Agenţia Internaţională pentru Energie şi de la alţi specialişti – a rămas că o să avem o discuţie viitoare, urmând, evident, să vedem toate evenimentele pe termenul mediu”, a afirmat şeful statului.

În acest moment, inclusiv sectorul aviației și transporturile din România nu sunt afectate, iar estimările indică stabilitate pentru o perioadă de câteva luni.

Subiectul energiei a fost strâns legat de discuțiile privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. România susține alocarea unui buget european ambițios, capabil să sprijine atât securitatea energetică, cât și competitivitatea economică.

„După cum ştiţi, am avut o întâlnire, cred că sunt două sau trei săptămâni de atunci, şi cu prim-ministrul, şi cu ministrul Transporturilor, şi cu ministrul Energiei, şi cu nişte companii mari care operează pe piaţa din România. Nu există risc pe termen scurt, adică, de ordinul trei-patru luni de acum încolo, nu suntem afectaţi de ceva. Preocuparea noastră, a tuturor, este pe termenul acela mediu, în funcţie de cum evoluează războiul şi traficul prin strâmtoare, şi a rămas că ne vedem la o lună ca să discutăm dacă sunt elemente noi”, a arătat Nicuşor Dan.

Printre prioritățile evidențiate se numără:

consolidarea securității energetice europene

investiții în infrastructură și competitivitate

sprijin pentru agricultură și politici de coeziune

reducerea decalajelor economice între statele membre

De asemenea, România a susținut ideea utilizării unor mecanisme financiare flexibile la nivel european, inclusiv posibilitatea împrumuturilor comune pentru proiecte strategice.