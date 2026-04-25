Un proiect legislativ aflat în dezbaterea Parlamentului aduce modificări semnificative pentru traficul urban, în special pentru utilizatorii de vehicule pe două roți. Printre cele mai importante propuneri se numără permiterea accesului motocicletelor și mopedelor pe benzile dedicate transportului în comun.

În plus, inițiativa prevede legalizarea unei practici frecvent întâlnite, dar în prezent sancționate: deplasarea motocicliștilor printre coloanele de mașini oprite la semafor. În momentul de față, această manevră poate fi amendată cu aproximativ 1.200 de lei.

Proiectul mai introduce și ideea unor spații speciale în fața intersecțiilor, unde motocicletele să poată aștepta separat de autoturisme, pentru a pleca în siguranță la culoarea verde a semaforului.

Inițiatorii proiectului susțin că modificările sunt necesare în contextul creșterii accentuate a traficului în marile orașe, în special în București, unde șoferii pierd anual un timp considerabil în ambuteiaje.

„La orele de vârf de trafic, un șofer petrece 155 de ore blocat în trafic în fiecare an, ceea ce înseamnă mai mult de 6 zile”, arată aceștia în expunerea de motive.

Ca soluție, parlamentarii propun încurajarea utilizării mijloacelor alternative de transport: „la mijloace de transport alternative, cum ar fi bicicletele, motocicletele, mopedele”.

În același timp, aceștia subliniază că motocicliștii și scuteriștii fac parte din categoria participanților vulnerabili la trafic, motiv pentru care sunt necesare măsuri suplimentare de protecție.

O schimbare importantă, deja aplicată, permite șoferilor cu permis categoria B să conducă anumite motociclete și scutere de până la 125 cmc, cu transmisie automată.

Condițiile includ vârsta minimă de 24 de ani, deținerea permisului de cel puțin doi ani și parcurgerea unui curs practic de 10 ore. Măsura a redus semnificativ barierele de acces pentru cei care doresc să folosească un vehicul mai mic și mai economic în oraș.

În paralel, în unele zone din București au început să apară infrastructuri dedicate motocicliștilor. De exemplu, în Sectorul 6 au fost amenajate aproximativ 260 de locuri de parcare destinate exclusiv motocicletelor.

Tarifele anuale sunt diferențiate, între 150 și 300 de lei, în funcție de zonă. Această măsură marchează o schimbare de abordare, prin care motocicleta începe să fie tratată ca un vehicul cu nevoi proprii, nu doar ca o alternativă la autoturism.

Proiectul legislativ introduce și conceptul de „zonă de siguranță” la semafor. Aceasta presupune amenajarea unui spațiu de aproximativ 3 metri între linia de oprire a mașinilor și semafor, destinat exclusiv motocicletelor și mopedelor.

Scopul este dublu: creșterea vizibilității acestor participanți în trafic și reducerea riscului de accidente la plecarea de pe loc, când vehiculele sunt cele mai vulnerabile.

Inițiativa legislativă a trecut tacit de Senat și se află în prezent în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat de Nicușor Dan și publicat în Monitorul Oficial.

Până atunci, regulile actuale rămân în vigoare, iar măsurile propuse pot suferi modificări în urma dezbaterilor parlamentare.