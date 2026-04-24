Președintele Nicușor Dan a declarat că Europa se confruntă deja cu dificultăți în aprovizionarea cu carburanți pe termen scurt, însă principalele riscuri sunt așteptate în perioada următoare.

El a explicat că situația este atent monitorizată la nivel european, iar discuțiile recente dintre liderii UE au inclus și acest subiect, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

„Există probleme pe termen scurt și există o perspectivă îngrijorătoare pe termen mediu”, a afirmat Nicușor Dan.

De asemenea, a precizat că semnale de avertizare vin din partea Agenției Internaționale pentru Energie (IEA) și a altor specialiști din domeniu.

„În discuția care s-a purtat aseară, legată de situația din Orientul Mijlociu, s-a discutat și de energie, dar mai mult despre problema imediată și cea de perspectivă. Sunt semnale îngrijorătoare care vin de la Agenția Internațională pentru Energie și de la alți specialiști”, a spus președintele.

În cadrul reuniunii, liderii europeni au analizat atât situația imediată, cât și evoluțiile posibile, urmând ca subiectul să fie reluat în funcție de schimbările din perioada următoare.

În ceea ce privește situația internă, Nicușor Dan a dat asigurări că România nu va fi afectată pe termen scurt de eventuale probleme în aprovizionarea cu combustibil pentru aviație.

El a precizat că, în următoarele trei până la patru luni, nu există riscul unor perturbări majore în transportul aerian.

Președintele a explicat că autoritățile române au analizat deja situația în cadrul unor întâlniri recente cu reprezentanți ai Guvernului și ai companiilor din sector.

Acesta a menționat că au avut loc discuții cu premierul, ministrul Transporturilor, ministrul Energiei și companii importante care operează pe piața din România, pentru evaluarea nivelului de aprovizionare.

„Am avut o întâlnire, acum două sau trei săptămâni, cu primul ministru, cu ministrul transporturilor, cu ministrul energiei și cu companii mari care operează pe piața din România”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit șefului statului, principala preocupare rămâne evoluția situației geopolitice, în special în zonele-cheie pentru transportul petrolului.

El a arătat că tensiunile din Orientul Mijlociu influențează direct piața energetică globală și pot avea efecte asupra aprovizionării cu carburanți.