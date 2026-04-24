Președintele Nicușor Dan a trasat vineri, 24 aprilie 2026, linii roșii clare în ceea ce privește viitoarea arhitectură guvernamentală a României, subliniind că nu va accepta sub nicio formă o formulă de putere care să depindă de sprijinul partidului AUR.

Aflat în Cipru, unde a participat la summitul informal al Consiliului European, șeful statului a abordat frontal tensiunile politice de la București, oferind clarificări asupra modului în care intenționează să își exercite prerogativele constituționale în perioada imediat următoare.

În cadrul unei conferințe de presă, Nicușor Dan a fost întrebat despre poziția sa față de scenariul în care Partidul Național Liberal (PNL) sau Partidul Social Democrat (PSD) ar încerca să instaleze un guvern minoritar care să supraviețuiască în Parlament cu ajutorul voturilor oferite de AUR.

Răspunsul președintelui a fost unul tranșant, acesta afirmând că, în situația ipotetică în care cele două mari partide ar veni cu o astfel de propunere, el nu își va da acordul.

Referitor la speculațiile privind negocierile pe care PNL le-ar fi început deja cu parlamentari din opoziție, inclusiv din zona AUR, șeful statului s-a arătat sceptic față de succesul unor astfel de demersuri individuale.

Acesta a explicat că, în ciuda defectelor pe care le atribuie formațiunii conduse de George Simion, AUR rămâne un partid structurat, fiind greu de crezut că parlamentarii săi nu vor respecta consemnul politic la voturile decisive din plen.

„Cred că răspunsul e acelaşi (privind un guvern cu AUR sau susținut de AUR – n.r.). Totodată, cred că este extrem de puţin probabil ca această solicitare să ajungă la mine. În situaţia ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine şi vor spune că vrem un guvern minoritar cu susţinerea partidului AUR, eu nu voi fi de acord cu asta. AUR are multe defecte, dar este totuşi un partid. Nu îmi închipui că, într-o situaţie de vot în Parlament, parlamentarii AUR nu vor respecta consemnul partidului”, a afirmat Nicușor Dan, într-o conferință de presă.

Trecând de la scenariile politice la realitatea administrativă a momentului, Nicușor Dan a reamintit că actuala criză este marcată de retragerea unor miniștri dintr-un executiv care încă funcționează.

Președintele a precizat că, în conformitate cu Legea Fundamentală, rolul său este cel de mediator între puterile statului și între partidele politice. În acest sens, el a menționat că actualul guvern va trebui, cel mai probabil, să meargă în fața Parlamentului pentru a verifica dacă mai beneficiază de o majoritate solidă.

Până la clarificarea situației în forul legislativ, șeful statului a subliniat că singura sa pârghie este medierea și facilitarea cooperării pe teme care necesită o intervenție urgentă.

„Conform Constituţiei, eu sunt mediatorul. În momentul de faţă, noi avem un guvern din care s-au retras nişte miniştri şi probabil că, la un moment dat, acest guvern se va duce în faţa Parlamentului pentru a verifica dacă are o majoritate parlamentară. Pentru moment, acesta este scenariul în care operăm. Eu, ca preşedinte, nu pot decât să constat asta şi, până în momentul în care, eventual, această situaţie se întrerupe, eu nu pot decât să încerc să mediez sau să încerc să ajut pe anumite chestiuni care necesită cooperare. Asta este ce pot eu să fac”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat de jurnaliști despre așteptările publicului care își dorește o atitudine mai fermă din partea sa, Nicușor Dan a replicat că singura fermitate pe care o poate manifesta este tocmai respectarea statutului de mediator, refuzând să iasă din limitele trasate de Constituție.

„Pot să le răspund cu fermitate că sunt mediator. Altceva nu pot să le spun”, a fost răspunsul dat de șeful statului pentru românii care îi cer mai multă fermitate.

Un alt punct sensibil atins de președinte vizează vidul legislativ sau interpretativ legat de expirarea perioadelor de interimat. Nicușor Dan a explicat că există o incertitudine juridică majoră în cazul în care, după cele 45 de zile de interimat, guvernul rămâne în aceeași formulă sau încearcă o rocadă între miniștri fără a trece prin procedura votului de încredere.

Acesta a dezvăluit că există deja preocupări serioase în spațiul public, și chiar intenții concrete, de a sesiza Curtea Constituțională (CCR) pentru a obține o pronunțare în avans. Președintele a punctat că, deși Curtea a tranșat multe conflicte juridice în trecut, această situație specifică a „rocadelor” post-interimat nu beneficiază încă de o soluție constituțională clară.

Fără a confirma sau infirma dacă liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a prezentat oficial această ipoteză în timpul consultărilor de la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a admis că găsirea unei soluții juridice este esențială pentru a evita un blocaj total al statului.

„Nu pot să confirm sau să infirm, însă, din lunga noastră experienţă cu guverne care au fost contestate, Curtea Constituţională s-a pronunţat pe multe lucruri, dar nu s-a pronunţat pe ce se întâmplă în situaţia eventuală în care, la sfârşitul celor 45 de zile, guvernul rămâne aşa sau se face o rocadă între miniştii ăştia. Există în spaţiul public această preocupare sau chiar intenţie de a cere Curţii Constituţionale să se pronunţe în avans, astfel încât, dacă se ajunge la această situaţie, să existe o soluţie constituţională”, a mai declarat Nicușor Dan astăzi, 24 aprilie 2026.

Categorie Detalii și Poziție Oficială Linia Roșie Politică Excluderea oricărui guvern (PNL sau PSD) susținut de partidul AUR. Rolul Președintelui Mediator constituțional între puterile statului; nu poate interveni peste mecanismele parlamentare. Procedură Guvernamentală Executivul trebuie să meargă în Parlament pentru verificarea majorității după plecarea unor miniștri. Riscuri Juridice Expirarea celor 45 de zile de interimat fără o soluție clară pentru portofoliile vacante. Relația cu CCR Necesitatea unei decizii anticipate a Curții privind „rocada” miniștrilor sau prelungirea situației actuale. Stadiul Negocierilor Scepticism privind racolarea individuală a parlamentarilor din opoziție pentru susținerea guvernului.

Premierul Ilie Bolojan a explicat astăzi, la Europa FM, că nu a negociat cu AUR pentru a fi sprijinit cu voturi în Parlament, dar a precizat că a încercat întotdeauna să aibă cu toată lumea relații civilizate.

„Una este dialogul pe care parlamentarii îl au între ei, alta sunt abordările instituționale. Eu nu pot să interzic unor parlamentari să discute între ei în băncile parlamentare”, a spus Ilie Bolojan.

Iar în urmă cu câteva zile, pe 26 martie, șeful Guvernului spunea următoarele despre „relația” cu AUR.