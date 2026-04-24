Ilie Bolojan susține parțial propunerile AUR. Premierul Ilie Bolojan a declarat într-o intervenție la Europa FM că, în principiu, este de acord cu o parte dintre propunerile avansate de liderul AUR, George Simion, care a condiționat eventualele negocieri politice de adoptarea a trei măsuri legislative considerate esențiale de formațiunea sa.

Declarațiile vin într-un context politic tensionat, în care se discută tot mai intens despre reformarea sistemului electoral, reducerea cheltuielilor publice și eficientizarea administrației centrale și locale.

„Să nu vă îndoiți de noi. Trei lucruri, trei lucruri le vrem de la acești domni care au dus România acolo unde este în hău, în prăpastie!”, a declarat George Simion, într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

George Simion a anunțat public că AUR nu va intra în negocieri cu alte partide până când nu vor fi adoptate următoarele măsuri:

reducerea numărului de parlamentari la 300

eliminarea subvențiilor pentru partidele politice

alegerea primarilor și a președinților de consilii județene în două tururi de scrutin

„Pentru toate aceste lucruri se poate da vot în Biroul permanent al Camerei Deputaților. Sunt proiecte de lege și se pot adopta. Nu vom purta negocieri pe sub masă. Nu vom face decât să ne respectăm alegătorii și să acționăm în direcția punerii pe roate a economiei care a fost distrusă de către ei”, a adăugat el.

Liderul AUR a susținut că aceste măsuri sunt necesare pentru corectarea direcției politice și economice a României și a afirmat că ele pot fi adoptate rapid prin proceduri parlamentare.

Premierul Ilie Bolojan a transmis că, deși este de acord în linii mari cu direcția propunerilor, implementarea lor trebuie analizată atent pentru a nu afecta echilibrul democratic sau funcționarea instituțiilor.

„Dacă vor accepta ori unii ori alții ca aceste trei legi să fie votate, după aceea putem discuta despre altceva”, a conchis liderul AUR.

Bolojan consideră că reducerea numărului de parlamentari ar putea contribui la eficientizarea activității legislative și nu ar afecta calitatea dezbaterilor publice.

Totuși, acesta a subliniat că este esențial ca structura Parlamentului să asigure în continuare:

reprezentarea corectă a fiecărui județ

menținerea echilibrului politic între putere și opoziție

păstrarea reprezentării minorităților naționale

În opinia sa, reducerea numerică trebuie realizată fără a dezechilibra arhitectura democratică actuală.

„Consider că reducerea numărului de parlamentari ar fi un lucru bun și nu ar afecta democrația românească și calitatea dezbaterilor publice. Nu numărul este important. Se poate face reducerea și o susțin, dar trebuie să ai cel puțin doi senatori în fiecare județ ca să fie reprezentate și puterea și opoziția, dar în același timp să se păstreze o pondere a minorităților naționale. Astăzi sunt 17 parlamentari ai minorităților, e anormal să reduci numărul de parlamentari fără să reduci ponderea minorităților sau desființându-le.”, a transmis Ilie Bolojan.

În ceea ce privește finanțarea partidelor, premierul a precizat că au fost deja implementate reduceri în ultimii ani și că este de acord cu o diminuare suplimentară a acestor sume, în special în perioadele dintre campaniile electorale.

El a subliniat, de asemenea, importanța transparenței totale în cheltuirea banilor publici, considerând că aceasta este o condiție esențială pentru încrederea cetățenilor în sistemul politic.

„Din punctul meu de vedere am făcut două reduceri consecutive a subvențiilor partidelor. Mi se pare normal ca între alegeri să existe valori mai mici și o transparență totală a modului în care se folosesc aceste sume. Aici ține de cheltuirea banului public. Am redus cu 10% sumele forfetare ale parlamentarilor și 20% banii de la partid.”, a punctat Ilie Bolojan.

Referitor la modificarea sistemului electoral local, Ilie Bolojan a adoptat o poziție echilibrată, afirmând că alegerea primarilor în două tururi poate influența dinamica politică, dar nu reprezintă o soluție universală pentru problemele administrației locale.

Acesta a explicat că:

sistemul în două tururi poate favoriza schimbarea politică

sistemul într-un singur tur poate asigura stabilitate administrativă

performanța administrației depinde în principal de votul și responsabilitatea cetățenilor

Premierul a subliniat că schimbarea reală în administrația locală nu vine exclusiv din modificarea sistemului electoral, ci din implicarea activă a alegătorilor.

Declarațiile lui Ilie Bolojan arată o deschidere de principiu către reformele propuse de AUR, însă cu accent pe menținerea echilibrului instituțional și a stabilității politice.

Discuțiile privind reducerea numărului de parlamentari, reforma finanțării partidelor și modificarea sistemului electoral rămân subiecte centrale în dezbaterea publică, cu potențial impact major asupra arhitecturii politice din România.

„La primari în două tururi, sunt un om corect. Asta nu rezolvă problemele administrație locale. Sistemele au avantaje și dezavantaje. Votul în două tururi în general valorifică schimbarea dar în același timp pulverizează lucrurile. Mă gândesc acum, în Parlament, cu șapte partide. Această coaliție cu patru partide plus minorități e foarte dificil de administrat. E suficient ca un singur partid să facă ce s-a întâmplat să strici toată coaliția. Sistemul de vot din primul tur favorizează stabilitatea, îl ajută pe cel în funcție. Ca să faci lucruri bune ajută, eu de exemplu am fost votat în două tururi, dar restrânge numărul partidelor. Asta nu rezolvă calitatea administrației, ci cetățenii. Dacă primarul care este în funcție și nu a făcut ce a promis, nu-l mai votezi.”, transmite Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o intervenție la Europa FM, că un guvern minoritar poate deveni mai eficient decât o coaliție extinsă, cu condiția să funcționeze coerent și să acționeze unitar într-un context de criză. Afirmația vine pe fondul unor tensiuni politice generate de demisia miniștrilor PSD și al reconfigurării echilibrului guvernamental.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni moderate de jurnalistul Cătălin Striblea, unde premierul a fost întrebat dacă actualul Executiv poate livra rezultate superioare unei majorități parlamentare largi.

Ilie Bolojan a explicat că principalul avantaj al unei coaliții politice este stabilitatea parlamentară, care permite adoptarea mai facilă a proiectelor legislative. Totuși, el a atras atenția că această stabilitate nu garantează automat eficiența decizională.

În opinia premierului, o coaliție formată din mai multe partide poate deveni dificil de gestionat atunci când există direcții politice divergente.

Bolojan a subliniat că fragmentarea politică din interiorul unei coaliții poate duce la blocaje administrative și legislative.

„O coaliție are un mare avantaj, și anume stabilitatea parlamentară, care îți garantează că, dacă ajunge un proiect în Parlament, acesta trece într-o formă agreată. Dar tot o coaliție s-a dovedit că, dacă este formată din mai multe forțe care trag în direcții diferite, își poate anula propriile acțiuni”, a declarat premierul.

În cadrul aceleiași intervenții, premierul a făcut o paralelă cu modul de funcționare al Uniunii Europene în perioade de criză, susținând că situațiile dificile pot genera decizii mai rapide și mai coerente.

El a sugerat că același principiu ar putea fi aplicabil și la nivel național, unde un guvern mai restrâns politic, dar coerent, ar putea livra rezultate mai rapid decât o coaliție extinsă cu negocieri complexe.

„Așa cum Europa, în perioade de criză, a făcut lucruri mai mari decât în perioade de liniște, pentru că situația impunea un comportament mai coerent, cred că și acum, dacă acest guvern va face ceea ce trebuie pentru România, s-ar putea să realizeze mai multe într-o perioadă mai scurtă decât o coaliție largă”, a spus Bolojan.

Premierul a subliniat însă că un guvern minoritar nu funcționează fără un dialog constant cu Parlamentul. Fiecare inițiativă legislativă trebuie negociată pentru a evita modificări substanțiale în procesul de adoptare.

În acest context, Bolojan a menționat și discuțiile privind un posibil moratoriu asupra unor proiecte, în special cele legate de fondurile europene.

Potrivit premierului, există o înțelegere la nivel politic privind susținerea proiectelor incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), astfel încât acestea să fie implementate în conformitate cu cerințele Comisiei Europene.

Bolojan a subliniat că menținerea acestui angajament este esențială pentru evitarea blocajelor în absorbția fondurilor europene și pentru continuarea reformelor asumate.