Premierul Ilie Bolojan se află într-o situație politică fragilă, dependentă de jocul moțiunilor de cenzură și de formarea unor noi majorități parlamentare. Deși opoziția are deja suficiente semnături pentru a iniția o moțiune de cenzură, numărul voturilor necesare pentru a dărâma Guvernul nu este, deocamdată, asigurat.

După retragerea miniștrilor PSD din Executiv, șeful Guvernului trebuie să convingă o parte dintre parlamentarii opoziției fie să nu susțină o eventuală moțiune, fie să acorde votul de încredere necesar pentru menținerea Cabinetului în funcție.

Potrivit articolului 113 din Constituție, o moțiune de cenzură poate fi inițiată de cel puțin o pătrime din numărul total al parlamentarilor. În actuala configurație, Parlamentul are 463 de membri (133 senatori și 330 deputați), ceea ce înseamnă că sunt necesare minimum 116 semnături pentru depunerea moțiunii.

Pentru adoptare și demiterea Guvernului sunt însă necesare 232 de voturi, adică jumătate plus unu din totalul parlamentarilor.

George Simion, liderul AUR, a anunțat deja intenția de a depune o moțiune de cenzură în luna mai. Partidul are în prezent 90 de parlamentari (62 de deputați și 28 de senatori) și poate asigura o parte importantă din semnături.

„Noi vom iniţia, după cum am anunţat, în luna mai (după data de 13 când sunt disponibile cifrele economice pentru primul trimestru din 2026). Ca semnături ne bazăm pe cele ale parlamentarilor AUR, 90 la număr, plus grupurile din opoziţie (PACE, POT, SOS şi neafiliaţi)”, a declarat deputatul Stefăniţă Avrămescu.

Pentru a ajunge la pragul de depunere, AUR ar mai avea nevoie de aproximativ 26 de semnături, care ar putea veni de la SOS România, foști membri ai POT și parlamentari neafiliați. În total, aceste grupuri ar putea contribui cu zeci de semnături, suficiente pentru inițierea moțiunii.

Chiar dacă opoziția poate declanșa procedura, problema majoră rămâne numărul insuficient de voturi pentru adoptarea moțiunii. Calculele arată că AUR, alături de SOS România, PACE și parlamentarii neafiliați, ar putea aduna aproximativ 152 de voturi.

Chiar și în ipoteza în care PSD s-ar alătura demersului, totalul ar ajunge la aproximativ 198 de voturi, sub pragul necesar de 232. În acest context, Guvernul Bolojan nu poate fi demis fără o realiniere majoră a forțelor politice.

În plus, PSD evită în acest moment o asociere directă cu AUR, considerată de analiști drept principalul beneficiar al electoratului pierdut de social-democrați.

Grupul parlamentar PACE încearcă să se poziționeze ca lider al opoziției și a inițiat deja o moțiune de cenzură.

„Grupul PACE – Întâi România a deschis deja lista de semnături pe 15 aprilie. Întrebarea nu este dacă votăm noi, ci dacă PSD şi AUR au curajul să semneze moţiunea noastră intitulată ”Progresismul ucide România – Guvernul Bolojan a adus foamea şi frigul în casele românilor”. Vom achiesa la orice demers care duce la căderea Guvernului, dar nu semnăm cecuri în alb. Vrem să vedem dacă textul lor reflectă valorile naţionale, creştine şi conservatoare dar şi priorităţile românilor, nu doar jocuri de culise între partidele de sistem”, a declarat senatorul Ninel Peia pentru News.ro.

Pentru a rămâne în funcție după perioada de interimat, Ilie Bolojan are nevoie de un nou vot de încredere în Parlament, care presupune obținerea a 232 de voturi.

În prezent, premierul s-ar baza pe aproximativ 181 de voturi provenite de la PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale. Acest număr este insuficient, ceea ce înseamnă că are nevoie de sprijin suplimentar din partea altor parlamentari.

Configurația Parlamentului s-a schimbat semnificativ de la începutul legislaturii, prin numeroase plecări și transferuri între partide. Au apărut grupuri noi, precum PACE sau „Uniți pentru România”, iar alte formațiuni și-au pierdut structura parlamentară.

Datele arată că PSD a atras cei mai mulți parlamentari din alte partide, în timp ce AUR a înregistrat pierderi nete. În același timp, grupurile neafiliaților și noile alianțe complică și mai mult formarea unei majorități stabile.

În actualul context, Guvernul Bolojan nu este în pericol iminent de a fi demis, însă rămâne într-o poziție vulnerabilă. Opoziția poate iniția o moțiune de cenzură fără dificultate, dar nu are, cel puțin deocamdată, forța politică necesară pentru a o trece.

Totul depinde de negocieri, de eventuale repoziționări politice și de capacitatea premierului de a atrage sprijin suplimentar în Parlament.