România se confruntă cu trei crize simultane. Fostul premier Victor Ponta a analizat situația actuală a României, susținând că țara traversează o perioadă complexă, marcată de suprapunerea a trei crize majore: economică, externă și instituțională.

Declarațiile sale vin într-un moment în care dezbaterile publice privind stabilitatea economică și capacitatea de guvernare sunt tot mai intense, pe fondul creșterii costurilor și al incertitudinii geopolitice.

„Avem trei crize suprapuse. Ai o economie care s-a prăbușit și nu își revine în urma măririi taxelor, ci o duce și mai rău. Ai un război și un conflict internațional care te afectează direct, de data aceasta, iar cel din Ucraina și cel din Iran influențează direct prețurile la energie. Aș spune că mai mult decât cel din Ucraina” , a spus Victor Ponta în cadrul emisiunii ”Marius Tucă Show” de pe canalul de YouTube ”Gândul”.

Potrivit lui Victor Ponta, economia României continuă să resimtă efectele măsurilor fiscale recente, care ar fi contribuit la încetinirea procesului de redresare.

Acesta susține că nivelul taxării și lipsa unor politici economice eficiente au dus la o deteriorare a mediului de afaceri și la o recuperare dificilă a indicatorilor macroeconomici.

În viziunea sa, efectele sunt vizibile în viața de zi cu zi a populației, în special prin creșterea costurilor generale și scăderea puterii de cumpărare.

Al doilea nivel de dificultate identificat de fostul premier este cel geopolitic. Victor Ponta a subliniat că tensiunile internaționale, inclusiv conflictele armate din regiuni strategice, au un impact direct asupra economiei României.

Sectorul energetic este, în opinia sa, unul dintre cele mai afectate, întrucât instabilitatea globală generează volatilitate a prețurilor și presiuni suplimentare asupra consumatorilor și industriei.

Acesta a evidențiat că efectele conflictelor externe nu mai sunt indirecte, ci se reflectă imediat în costul energiei și în inflație.

Un alt punct central al analizei sale vizează conducerea politică a României. Victor Ponta afirmă că în prezent lipsește un lider național cu autoritate suficientă pentru a coordona rapid și eficient instituțiile statului.

El a comparat situația actuală cu modele de leadership mai ferme, susținând că lipsa unei direcții clare afectează capacitatea de reacție a administrației.

În opinia sa, România nu dispune în acest moment de un președinte care să exercite un rol puternic de coordonare și decizie strategică.

„Nu avem un președinte. Nu o să ajung să plâng după Traian Băsescu, dar nici nu avem un președinte lider care să spună: Mâine vă chem la Cotroceni, vă pun la punct și vă spun: hai, treceți la treabă, faceți așa și ochii la mine. Nu există acest tip de leadership”, a declarat Ponta.

În cadrul aceleiași intervenții, Victor Ponta a comentat și stilul de leadership al unor lideri locali, inclusiv Ilie Bolojan, despre care afirmă că promovează o abordare fermă și orientată spre rezultate.

„Domnul Bolojan încearcă să fie omul acela dur, dar aici sunt de acord cu tine: să conduci Oradea și să conduci România este o diferență”, a mai spus fostul premier.

Totuși, fostul premier atrage atenția că administrația națională implică un nivel de complexitate mult mai ridicat decât cel local, atât din perspectiva decizională, cât și a responsabilităților instituționale.