Consilierul BNR, Eugen Rădulescu, atrage atenția că ieșirea PSD din coaliția de guvernare amplifică vulnerabilitățile existente și poate destabiliza economia într-un moment extrem de delicat.

Potrivit acestuia, combinația dintre instabilitatea politică internă și tensiunile externe creează condițiile pentru o deteriorare accelerată a situației economice, existând riscul ca România să fie împinsă într-un „haos economic” cu efecte pe termen lung.

Analiza lui Eugen Rădulescu vine pe fondul unor evoluții internaționale incerte, în special în zona energetică, unde fluctuațiile de prețuri continuă să afecteze piețele globale.

În acest context, România riscă să fie percepută ca o economie mai riscantă, ceea ce duce automat la creșterea costurilor de finanțare atât pentru stat, cât și pentru sectorul privat.

Un alt punct central al analizei îl reprezintă necesitatea continuării reformelor structurale, considerate esențiale pentru stabilitatea financiară.

Eugen Rădulescu avertizează că oprirea acestor reforme poate afecta direct capacitatea României de a-și controla deficitul și de a-și finanța nevoile bugetare.

„Continuarea reformelor este imperios necesară, chiar dacă acestea ajung la reduceri de personal în sectorul public și la restructurarea întreprinderilor de stat cu pierderi. Dacă aceste reforme se opresc, atingerea deficitului devine problematică, ca și continuarea finanțării deficitului de către piața financiară, internă și internațională.”

Mesajul sugerează că orice întârziere sau blocaj politic poate avea consecințe directe asupra echilibrului fiscal.

Consilierul BNR subliniază și importanța fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), esențiale pentru dezvoltarea economică a României.

Țara are la dispoziție doar câteva luni pentru a îndeplini condițiile necesare pentru accesarea a aproximativ 10 miliarde de euro.

„(Sunt) bani pentru care țara noastră nu ar trebui să plătească NIMIC; ar trebui doar să amelioreze funcționarea economiei și să ducă la bun sfârșit proiecte în derulare – tot spre binele societății românești. Ruperea coaliției de guvernare în aceste condiții poate avea urmări crâncene pentru economia României, care se va resimți mulți ani de aici înainte”.

Pierderile acestor fonduri ar însemna o lovitură majoră pentru investiții și pentru creșterea economică.

În analiza sa, Eugen Rădulescu nu ezită să critice dur deciziile politice recente, pe care le consideră profund greșite în actualul context economic.

Acesta vorbește despre „iresponsabilitate extremă” și sugerează că deciziile luate pot avea consecințe negative inclusiv pentru cei care le-au generat.

În final, oficialul BNR subliniază că momentul ales pentru ieșirea PSD de la guvernare este unul dintre cele mai nefavorabile posibile pentru România.