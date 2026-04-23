Leul se apreciază ușor față de euro. Leul românesc a consemnat o ușoară întărire în raport cu moneda unică europeană, într-un context economic influențat de incertitudini politice interne și de anticipările investitorilor privind evoluțiile guvernamentale recente.

Pe piața interbancară, euro a fost tranzacționat în apropierea pragului de 5,1 lei, nivel testat încă de la începutul săptămânii, fără a fi depășit în mod semnificativ. Cursul oficial publicat de Banca Națională a României a indicat o valoare de 5,0924 lei pentru un euro, semnalând o apreciere moderată a leului.

În același timp, francul elvețian a fost cotat la 5,5470 lei, în timp ce dolarul american a înregistrat o ușoară creștere, ajungând la 4,3551 lei, ceea ce reflectă o depreciere marginală a monedei naționale în raport cu valuta americană.

Evoluțiile de pe piața valutară vin într-un moment în care scena politică din România traversează schimbări importante, inclusiv mișcări la nivel guvernamental. Analiștii de piață apreciază că investitorii au început să integreze deja aceste tensiuni în comportamentul lor de tranzacționare, ceea ce contribuie la volatilitatea moderată a cursului valutar.

Guvernul aprobă investiția de 169 milioane lei. Platformă digitală națională pentru pasagerii din aeroporturi, cu informații în timp real și securitate modernizată
Reformă în Educație. Ministerul Educației și Cercetării schimbă regulile. Program pilot care schimbă complet orarul elevilor
În astfel de contexte, piețele financiare reacționează frecvent prin ajustări rapide, însă fără mișcări bruște, semn că încrederea generală în stabilitatea macroeconomică rămâne relativ solidă.

SURSA FOTO: Dreamstime – 1 leu, 1 ron, bani

Evoluție pozitivă pe Bursa de Valori București

În paralel, Bursa de Valori București (BVB) a debutat ședința de tranzacționare de joi cu evoluții predominant pozitive. La scurt timp după deschidere, aproape toți indicii principali se aflau pe creștere.

Indicele BET, care urmărește performanța celor mai lichide 20 de companii listate, a înregistrat un avans de 0,92%. De asemenea, indicele BET-Plus, care include 43 dintre cele mai tranzacționate acțiuni de la bursă, a urcat cu 0,90%.

Rulajul total al pieței a fost de aproximativ 22,7 milioane lei (circa 4,4 milioane euro) în primele 45 de minute de tranzacționare, indicând un interes constant al investitorilor pentru activele locale.

Cursul valutar joi, 23 Aprilie

Monedă Cod Curs (RON)
Dolarul australian AUD 3,1127
Dolarul canadian CAD 3,1863
Francul elvețian CHF 5,5470
Coroana cehă CZK 0,2090
Coroana daneză DKK 0,6814
Lira egipteană EGP 0,0829
Euro EUR 5,0924
Lira sterlină GBP 5,8797
100 Forinți maghiari HUF 1,3917
100 Yeni japonezi JPY 2,7265
Leul moldovenesc MDL 0,2512
Coroana norvegiană NOK 0,4665
Zlotul polonez PLN 1,1982
Rubla rusească RUB 0,0582
Coroana suedeză SEK 0,4715
Lira turcească TRY 0,0967
Dolarul american USD 4,3551
Randul sud-african ZAR 0,2628
Realul brazilian BRL 0,8767
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6373
Rupia indiană INR 0,0463
100 Woni sud-coreeni KRW 0,2944
Peso-ul mexican MXN 0,2505
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5602
Dinarul sârbesc RSD 0,0434
Hryvna ucraineană UAH 0,0991
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1856
Bahtul thailandez THB 0,1342
Dolarul din Hong Kong HKD 0,5560
Shekelul israelian ILS 1,4481
100 Rupii indoneziene IDR 0,0252
Pesoul filipinez PHP 0,0720
100 Coroane islandeze ISK 3,5413
Ringgitul malaysian MYR 1,0984
Dolarul singaporez SGD 3,4115
Gramul de aur XAU 658,1428
DST (Drepturi Speciale de Tragere) XDR 5,9641

Ratele dobânzilor joi, 23 Aprilie

Data ROBID O/N ROBID T/N ROBID 1W ROBID 1M ROBID 3M ROBID 6M ROBID 12M ROBOR O/N ROBOR T/N ROBOR 1W ROBOR 1M ROBOR 3M ROBOR 6M ROBOR 12M
23.04.2026 5,39 5,41 5,42 5,48 5,56 5,61 5,66 5,68 5,70 5,71 5,78 5,87 5,94 6,00
22.04.2026 5,40 5,41 5,44 5,49 5,57 5,61 5,66 5,70 5,70 5,73 5,78 5,87 5,94 6,00