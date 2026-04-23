Leul se apreciază ușor față de euro. Leul românesc a consemnat o ușoară întărire în raport cu moneda unică europeană, într-un context economic influențat de incertitudini politice interne și de anticipările investitorilor privind evoluțiile guvernamentale recente.

Pe piața interbancară, euro a fost tranzacționat în apropierea pragului de 5,1 lei, nivel testat încă de la începutul săptămânii, fără a fi depășit în mod semnificativ. Cursul oficial publicat de Banca Națională a României a indicat o valoare de 5,0924 lei pentru un euro, semnalând o apreciere moderată a leului.

În același timp, francul elvețian a fost cotat la 5,5470 lei, în timp ce dolarul american a înregistrat o ușoară creștere, ajungând la 4,3551 lei, ceea ce reflectă o depreciere marginală a monedei naționale în raport cu valuta americană.

Evoluțiile de pe piața valutară vin într-un moment în care scena politică din România traversează schimbări importante, inclusiv mișcări la nivel guvernamental. Analiștii de piață apreciază că investitorii au început să integreze deja aceste tensiuni în comportamentul lor de tranzacționare, ceea ce contribuie la volatilitatea moderată a cursului valutar.

În astfel de contexte, piețele financiare reacționează frecvent prin ajustări rapide, însă fără mișcări bruște, semn că încrederea generală în stabilitatea macroeconomică rămâne relativ solidă.

În paralel, Bursa de Valori București (BVB) a debutat ședința de tranzacționare de joi cu evoluții predominant pozitive. La scurt timp după deschidere, aproape toți indicii principali se aflau pe creștere.

Indicele BET, care urmărește performanța celor mai lichide 20 de companii listate, a înregistrat un avans de 0,92%. De asemenea, indicele BET-Plus, care include 43 dintre cele mai tranzacționate acțiuni de la bursă, a urcat cu 0,90%.

Rulajul total al pieței a fost de aproximativ 22,7 milioane lei (circa 4,4 milioane euro) în primele 45 de minute de tranzacționare, indicând un interes constant al investitorilor pentru activele locale.

Monedă Cod Curs (RON) Dolarul australian AUD 3,1127 Dolarul canadian CAD 3,1863 Francul elvețian CHF 5,5470 Coroana cehă CZK 0,2090 Coroana daneză DKK 0,6814 Lira egipteană EGP 0,0829 Euro EUR 5,0924 Lira sterlină GBP 5,8797 100 Forinți maghiari HUF 1,3917 100 Yeni japonezi JPY 2,7265 Leul moldovenesc MDL 0,2512 Coroana norvegiană NOK 0,4665 Zlotul polonez PLN 1,1982 Rubla rusească RUB 0,0582 Coroana suedeză SEK 0,4715 Lira turcească TRY 0,0967 Dolarul american USD 4,3551 Randul sud-african ZAR 0,2628 Realul brazilian BRL 0,8767 Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6373 Rupia indiană INR 0,0463 100 Woni sud-coreeni KRW 0,2944 Peso-ul mexican MXN 0,2505 Dolarul neo-zeelandez NZD 2,5602 Dinarul sârbesc RSD 0,0434 Hryvna ucraineană UAH 0,0991 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1856 Bahtul thailandez THB 0,1342 Dolarul din Hong Kong HKD 0,5560 Shekelul israelian ILS 1,4481 100 Rupii indoneziene IDR 0,0252 Pesoul filipinez PHP 0,0720 100 Coroane islandeze ISK 3,5413 Ringgitul malaysian MYR 1,0984 Dolarul singaporez SGD 3,4115 Gramul de aur XAU 658,1428 DST (Drepturi Speciale de Tragere) XDR 5,9641