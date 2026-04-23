Leul se apreciază ușor față de euro. Moneda națională înregistrează o ușoară apreciere față de euro
Leul se apreciază ușor față de euro. Leul românesc a consemnat o ușoară întărire în raport cu moneda unică europeană, într-un context economic influențat de incertitudini politice interne și de anticipările investitorilor privind evoluțiile guvernamentale recente.
Pe piața interbancară, euro a fost tranzacționat în apropierea pragului de 5,1 lei, nivel testat încă de la începutul săptămânii, fără a fi depășit în mod semnificativ. Cursul oficial publicat de Banca Națională a României a indicat o valoare de 5,0924 lei pentru un euro, semnalând o apreciere moderată a leului.
În același timp, francul elvețian a fost cotat la 5,5470 lei, în timp ce dolarul american a înregistrat o ușoară creștere, ajungând la 4,3551 lei, ceea ce reflectă o depreciere marginală a monedei naționale în raport cu valuta americană.
Evoluțiile de pe piața valutară vin într-un moment în care scena politică din România traversează schimbări importante, inclusiv mișcări la nivel guvernamental. Analiștii de piață apreciază că investitorii au început să integreze deja aceste tensiuni în comportamentul lor de tranzacționare, ceea ce contribuie la volatilitatea moderată a cursului valutar.
În astfel de contexte, piețele financiare reacționează frecvent prin ajustări rapide, însă fără mișcări bruște, semn că încrederea generală în stabilitatea macroeconomică rămâne relativ solidă.
Evoluție pozitivă pe Bursa de Valori București
În paralel, Bursa de Valori București (BVB) a debutat ședința de tranzacționare de joi cu evoluții predominant pozitive. La scurt timp după deschidere, aproape toți indicii principali se aflau pe creștere.
Indicele BET, care urmărește performanța celor mai lichide 20 de companii listate, a înregistrat un avans de 0,92%. De asemenea, indicele BET-Plus, care include 43 dintre cele mai tranzacționate acțiuni de la bursă, a urcat cu 0,90%.
Rulajul total al pieței a fost de aproximativ 22,7 milioane lei (circa 4,4 milioane euro) în primele 45 de minute de tranzacționare, indicând un interes constant al investitorilor pentru activele locale.
Cursul valutar joi, 23 Aprilie
|Monedă
|Cod
|Curs (RON)
|Dolarul australian
|AUD
|3,1127
|Dolarul canadian
|CAD
|3,1863
|Francul elvețian
|CHF
|5,5470
|Coroana cehă
|CZK
|0,2090
|Coroana daneză
|DKK
|0,6814
|Lira egipteană
|EGP
|0,0829
|Euro
|EUR
|5,0924
|Lira sterlină
|GBP
|5,8797
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,3917
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,7265
|Leul moldovenesc
|MDL
|0,2512
|Coroana norvegiană
|NOK
|0,4665
|Zlotul polonez
|PLN
|1,1982
|Rubla rusească
|RUB
|0,0582
|Coroana suedeză
|SEK
|0,4715
|Lira turcească
|TRY
|0,0967
|Dolarul american
|USD
|4,3551
|Randul sud-african
|ZAR
|0,2628
|Realul brazilian
|BRL
|0,8767
|Renminbi-ul chinezesc
|CNY
|0,6373
|Rupia indiană
|INR
|0,0463
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,2944
|Peso-ul mexican
|MXN
|0,2505
|Dolarul neo-zeelandez
|NZD
|2,5602
|Dinarul sârbesc
|RSD
|0,0434
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,0991
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,1856
|Bahtul thailandez
|THB
|0,1342
|Dolarul din Hong Kong
|HKD
|0,5560
|Shekelul israelian
|ILS
|1,4481
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0252
|Pesoul filipinez
|PHP
|0,0720
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,5413
|Ringgitul malaysian
|MYR
|1,0984
|Dolarul singaporez
|SGD
|3,4115
|Gramul de aur
|XAU
|658,1428
|DST (Drepturi Speciale de Tragere)
|XDR
|5,9641
Ratele dobânzilor joi, 23 Aprilie
|Data
|ROBID O/N
|ROBID T/N
|ROBID 1W
|ROBID 1M
|ROBID 3M
|ROBID 6M
|ROBID 12M
|ROBOR O/N
|ROBOR T/N
|ROBOR 1W
|ROBOR 1M
|ROBOR 3M
|ROBOR 6M
|ROBOR 12M
|23.04.2026
|5,39
|5,41
|5,42
|5,48
|5,56
|5,61
|5,66
|5,68
|5,70
|5,71
|5,78
|5,87
|5,94
|6,00
|22.04.2026
|5,40
|5,41
|5,44
|5,49
|5,57
|5,61
|5,66
|5,70
|5,70
|5,73
|5,78
|5,87
|5,94
|6,00
