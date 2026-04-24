Petrișor Peiu, care ocupă și funcția de președinte al Consiliului Național de Conducere AUR, a precizat că formațiunea sa este pregătită să voteze o eventuală moțiune depusă de PSD înainte ca AUR să înainteze propriul document în Parlament.

Declarațiile sale apar în contextul în care liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus în mai multe rânduri varianta formării unei majorități parlamentare alături de Alianța pentru Unirea Românilor.

Reprezentantul AUR a susținut că a discutat chiar în cursul zilei de joi cu un lider PSD, care i-a cerut confirmarea că parlamentarii AUR ar susține o moțiune de cenzură inițiată de social-democrați. Potrivit lui Peiu, răspunsul transmis a fost afirmativ.

Acesta a mai arătat că și liderul AUR, George Simion, ar fi purtat discuții cu un alt lider PSD, cu care are relații bune. Conform declarațiilor făcute de Peiu, Simion le-ar fi transmis social-democraților că, dacă au documentul pregătit și semnăturile necesare, îl pot depune imediat.

„Astăzi, de exemplu, am vorbit cu un lider PSD care m-a întrebat foarte clar dacă votăm această moțiune, dacă ei o depun, și eu i-am spus că da (…) Domnul Simion a vorbit cu un alt liderul PSD cu care are legături bune – eu nu am legături atât de bune – a vorbit și cu domnul Simion, și domnul Simion le-a spus ce spune și public: dacă aveți asta pregătit și aveți și semnăturile, de ce nu depuneți mâine?”, a mai spus Peiu.

Petrișor Peiu a refuzat însă să dezvăluie identitatea persoanei din PSD cu care a discutat.

Liderul AUR a explicat și motivele pentru care partidul nu grăbește depunerea propriei moțiuni de cenzură. Primul motiv invocat este legarea acestui demers de ceea ce AUR consideră a fi performanța slabă a economiei sub administrarea guvernului Bolojan.

Al doilea motiv ține de dorința de a lăsa PSD posibilitatea de a-și depune propria moțiune. Peiu a susținut că social-democrații, fiind cel mai mare partid din Parlament, au un drept moral de a iniția un astfel de demers înaintea altor formațiuni.

„Unu, pentru că noi legăm această moțiune de cenzură de performanța proastă a economiei sub administrarea guvernului Bolojan. Și al doilea motiv este că lăsăm posibilitatea PSD-ului să își depună propria moțiune. Până la urmă, e cel mai mare partid din Parlament și are acest drept moral, să-și depună propria moțiune de cenzură”, a conchis liderul senatorilor AUR.

Prin aceste declarații, AUR confirmă deschiderea către o colaborare punctuală cu PSD în vederea răsturnării guvernului Bolojan, chiar dacă oficial social-democrații au respins până acum ideea unei alianțe parlamentare cu partidul condus de George Simion.