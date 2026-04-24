Petrișor Peiu, care ocupă și funcția de președinte al Consiliului Național de Conducere AUR, a precizat că formațiunea sa este pregătită să voteze o eventuală moțiune depusă de PSD înainte ca AUR să înainteze propriul document în Parlament.
AUR confirmă negocieri cu PSD pentru moțiune de cenzură
Declarațiile sale apar în contextul în care liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus în mai multe rânduri varianta formării unei majorități parlamentare alături de Alianța pentru Unirea Românilor.
Reprezentantul AUR a susținut că a discutat chiar în cursul zilei de joi cu un lider PSD, care i-a cerut confirmarea că parlamentarii AUR ar susține o moțiune de cenzură inițiată de social-democrați. Potrivit lui Peiu, răspunsul transmis a fost afirmativ.
„Moțiunea noastră de cenzură este pregătită, va fi depusă în luna mai. Lăsăm posibilitatea PSD-ului să o depună pe a lor mai devreme și, dacă o depun, o vom vota”, a spus Petrișor Peiu la Antena 3.
Acesta a mai arătat că și liderul AUR, George Simion, ar fi purtat discuții cu un alt lider PSD, cu care are relații bune. Conform declarațiilor făcute de Peiu, Simion le-ar fi transmis social-democraților că, dacă au documentul pregătit și semnăturile necesare, îl pot depune imediat.
„Astăzi, de exemplu, am vorbit cu un lider PSD care m-a întrebat foarte clar dacă votăm această moțiune, dacă ei o depun, și eu i-am spus că da (…) Domnul Simion a vorbit cu un alt liderul PSD cu care are legături bune – eu nu am legături atât de bune – a vorbit și cu domnul Simion, și domnul Simion le-a spus ce spune și public: dacă aveți asta pregătit și aveți și semnăturile, de ce nu depuneți mâine?”, a mai spus Peiu.
Petrișor Peiu a refuzat însă să dezvăluie identitatea persoanei din PSD cu care a discutat.
Liderul AUR a explicat și motivele pentru care partidul nu grăbește depunerea propriei moțiuni de cenzură. Primul motiv invocat este legarea acestui demers de ceea ce AUR consideră a fi performanța slabă a economiei sub administrarea guvernului Bolojan.
Al doilea motiv ține de dorința de a lăsa PSD posibilitatea de a-și depune propria moțiune. Peiu a susținut că social-democrații, fiind cel mai mare partid din Parlament, au un drept moral de a iniția un astfel de demers înaintea altor formațiuni.
„Unu, pentru că noi legăm această moțiune de cenzură de performanța proastă a economiei sub administrarea guvernului Bolojan. Și al doilea motiv este că lăsăm posibilitatea PSD-ului să își depună propria moțiune. Până la urmă, e cel mai mare partid din Parlament și are acest drept moral, să-și depună propria moțiune de cenzură”, a conchis liderul senatorilor AUR.
Prin aceste declarații, AUR confirmă deschiderea către o colaborare punctuală cu PSD în vederea răsturnării guvernului Bolojan, chiar dacă oficial social-democrații au respins până acum ideea unei alianțe parlamentare cu partidul condus de George Simion.
