Ilie Bolojan a precizat că discuțiile purtate la minister au vizat urgențele și cele mai importante probleme din domeniu. Printre prioritățile asumate se numără evitarea pierderii fondurilor europene, creșterea producției de energie, extinderea capacităților de stocare și îmbunătățirea performanței companiilor de stat din sectorul energetic.

Una dintre primele urgențe identificate este accesarea banilor europeni, în condițiile în care prin Ministerul Energiei sunt derulate numeroase proiecte de investiții aflate în diverse stadii de implementare. Unele dintre acestea sunt avansate, însă altele riscă să nu fie finalizate la timp.

Șeful Executivului a transmis că finalizarea în bune condiții a proiectelor finanțate prin granturi va reprezenta o prioritate în lunile următoare. Totodată, pentru accesarea fondurilor europene, România trebuie să îndeplinească mai multe condiții și jaloane asumate.

Premierul a explicat că au fost analizate mai multe acte normative necesare în acest sens și au fost identificate măsurile care pot crea dificultăți. În perioada următoare, Guvernul va purta discuții cu Comisia Europeană pentru clarificarea detaliilor, astfel încât propunerile legislative să fie recunoscute drept jaloane îndeplinite.

„Finalizarea în bune condiţii a proiectelor finanţate din granturi va fi o prioritate în lunile următoare. În ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene, este necesar să îndeplinim anumite condiţii, aşa-numitele jaloane. În acest sens, trebuie să adoptăm mai multe acte normative, pe care le-am analizat astăzi. Am identificat acele măsuri care pot ridica dificultăţi şi, prin dialog cu Comisia Europeană, vom clarifica detaliile în perioada următoare, astfel încât propunerile legislative să fie considerate jaloane îndeplinite”, a mai spus premierul.

Un alt capitol important discutat la minister vizează proiectele finanțate prin Fondul de Modernizare, unde sunt disponibile sume consistente pentru investiții. Premierul a arătat că aceste fonduri pot susține dezvoltarea unor rețele electrice mari, stații de transformare, parcuri fotovoltaice și sisteme de stocare.

Totuși, și în acest caz există întârzieri, chiar dacă ministerul a depus eforturi pentru recuperarea lor. În urma discuțiilor, s-a convenit că este nevoie de sprijin instituțional suplimentar, inclusiv prin implicarea unor specialiști. De asemenea, va fi realizat un parteneriat cu Ministerul Fondurilor Europene pentru finalizarea apelului de proiecte destinat capacităților de stocare.

„Înseamnă reţele electrice mari, staţii de transformare, parcuri fotovoltaice, stocare etc. Şi aici sunt întârzieri, deşi ministerul a făcut eforturi mari pentru a le recupera. Am convenit că este nevoie de sprijin instituţional, prin implicarea unor specialişti, şi că vom realiza un parteneriat cu Ministerul Fondurilor Europene pentru a finaliza apelul de proiecte pentru stocare”, a explicat Bolojan.

Al treilea subiect major abordat de premier cu Bogdan Ivan a fost administrarea companiilor aflate în subordinea Ministerului Energiei, în special cele cu rol strategic pentru economia națională, precum Hidroelectrica și Nuclearelectrica. Discuțiile au vizat proiectele de investiții ale acestor companii și planurile de dezvoltare pentru anii următori.

La final, Ilie Bolojan i-a mulțumit ministrului Bogdan Ivan și echipei de conducere pentru colaborare și a subliniat că angajamentele asumate de România în domeniul energiei vor fi continuate și respectate în perioada următoare.