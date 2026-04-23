Potrivit premierului Ilie Bolojan, problemele din sectorul energetic nu țin doar de Ministerul Energiei, ci și de companii aflate în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, precum și de relația cu ANRE, instituție independentă. În acest context, Bolojan consideră că poate impulsiona mai rapid proiectele necesare.

Premierul a anunțat că ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, va prelua portofoliul Muncii. Acesta a mai gestionat ministerul în trecut, iar una dintre principalele mize este îndeplinirea jalonului din PNRR privind legea salarizării.

„Voi prelua acest portofoliu, având în vedere că zona de energie este una dintre problemele noastre importante, iar aspectele care ţin de energie nu ţin doar de acest minister, ţin de companii care sunt în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ţin de ANRE, care este o autoritate independentă şi cu care trebuie să relaţionăm şi în felul acesta cred că pot să fac ca lucrurile în acest domeniu să se accelereze pentru creşterea producţiei, pentru deparazitarea reţelelor şi pentru a lua măsuri ca energia în România să fie mai ieftină”, a mai spus premierul.

„Prin urmare, o să am o întâlnire cu dânsul şi cu domnul ministrul Manole, la finalizarea acestei declaraţii, în aşa fel încât acest important jalon, care are o valoare de 700 de miliarde de euro, să poată fi promovat în perioada imediat următoare”, a spus Bolojan.

Premierul a anunțat că ministrul Cseke Attila va prelua portofoliul Sănătății. Acesta a mai condus ministerul și are experiență administrativă semnificativă. Printre prioritățile imediate se află investițiile în spitale, implementarea proiectelor din PNRR și respectarea angajamentelor privind reforma administrativă. Premierul a subliniat că se apropie termenele-limită în care ministerul trebuie să prezinte propuneri pentru legea reformei în administrație.

„Aici, principalele probleme sunt legate de investiţiile în spitale, de derularea programului PNRR şi, evident, de angajamentele ministerului de a face propuneri pentru a se încadra în reforma administrativă, în legea privind reforma în administraţie, având în vedere că în perioada imediat următoare expiră termenele în care ministerul trebuie să vină cu propuneri”, a mai spus șeful Executivului.

Vicepremierul Tanczos Barna va prelua Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Ilie Bolojan a afirmat că acesta are experiență importantă în domeniu și cunoaște sectorul inclusiv din mediul privat.

La Agricultură, principalele provocări sunt legate de zonele aflate sub presiune, de pesta porcină, aflată și în responsabilitatea ANSVSA, precum și de proiectele pentru susținerea procesării, astfel încât acest sector să fie dezvoltat.

„Şi la Ministerul Agriculturii sunt acest tip de probleme care ţin de zone cu provocări importante, de la pesta porcină, care este şi responsabilitatea ANSVSA, dar cu alte probleme care ţin de proiectele de susţinere a procesării, aşa fel încât să dezvoltăm acest domeniu”, a mai spus Bolojan.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, va prelua și Ministerul Justiției, a mai anunțat premierul. Bolojan a precizat că Predoiu a mai gestionat acest portofoliu și are experiență relevantă.

Pentru Executiv, funcționarea Ministerului Justiției este esențială, mai ales în ceea ce privește avizarea proiectelor importante. Premierul a explicat că este nevoie ca documentele să fie aprobate rapid și în bune condiții, pentru a evita eventuale probleme de neconstituționalitate.

„Pentru cabinet, pentru proiectele pe care le avem, este foarte important ca Ministerul Justiţiei să funcţioneze în bună regulă, sunt foarte importante avizările, în aşa fel încât proiectele importante care vor trebui promovate, care sunt dificil de multe ori de argumentat, să fie avizate cu celeritate şi în bune condiţii şi să evităm probleme care ţin de natură de neconstituţionalitate”, a spus el.

La Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, interimatul va fi preluat de vicepremierul Radu Miruță. Premierul a declarat că una dintre principalele provocări rămâne absorbția fondurilor din PNRR, atât pe componenta rutieră, cât mai ales pe cea feroviară, unde mai multe lucrări sunt întârziate și au probleme. Obiectivul este accelerarea acestora și continuarea proiectelor începute.

Tot în această zonă, Bolojan a menționat și programul SAFE, care urmează să intre în faza de implementare. În zilele următoare ar urma să înceapă lucrările la cele două capete de autostradă Pașcani – Suceava – Siret și Pașcani – Iași – Ungheni.

„Una din principalele provocări sunt absorbţia fondurilor din PNRR, atât pe componenta de rutier, dar mai ales pe componenta de feroviar, unde lucrările sunt cu probleme, sunt întârziate, e nevoie de derularea lor accelerată în aşa fel încât să fie continuat ceea ce s-a făcut până acum. De asemenea, un aspect important care ţine de portofoliul apărării este programul SAFE şi în zilele următoare urmează să înceapă practic derularea acestui program, prin începerea lucrărilor la cele două capele de autostradă, Paşcani- Suceava Siret şi Paşcani Iaşi Ungheni. Sunt convins că domnul vicepremier Miruţă va face ca lucrurile să se desfăşoare în condiţii normale”, a mai spus şeful Executivului.

Premierul a anunțat și că responsabilitățile deținute anterior de vicepremierul Marian Neacșu vor fi preluate de vicepremierul Oana Gheorghiu. Aceasta se va ocupa de avizări, de relația cu ministerele și de coordonarea activității guvernamentale, astfel încât Executivul să funcționeze cât mai normal într-o perioadă dificilă.

În plus, Oana Gheorghiu va gestiona și companiile aflate în prezent sub autorități tutelare diferite, care nu erau coordonate dintr-un singur loc. Ilie Bolojan a precizat că este nevoie de auditarea contractelor de mandat și de impunerea unor condiții care să genereze performanță.