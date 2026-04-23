Aflat într-o vizită în Cipru, președintele a explicat că procedura oficială nu a fost finalizată, însă deciziile vor fi luate după transmiterea documentelor.

”Nu, în mod oficial nu. Bineînţeles că ştiu ce s-a întâmplat azi, le aşteptăm şi decidem”, a spus el.

Întrebat despre o eventuală moțiune de cenzură din partea PSD, Nicușor Dan a evitat să comenteze, invocând rolul său de mediator.

Președintele a precizat că, din informațiile pe care le are, dialogul politic pare să fi devenit mai puțin tensionat în ultimele ore.

”Sunt foarte multe scenarii şi nu vreau să intrăm în ele. (..) Cel puţin, ce am perceput eu, tonul discuţiilor s-a mai calmat puţin”, a spus el.

De asemenea, Nicușor Dan a refuzat să evalueze activitatea premierului Ilie Bolojan, pentru a nu afecta echilibrul negocierilor.

”Dacă v-aş da un răspuns, m-aş plasa într-o parte sau în alta şi vreau să îmi păstrez statutul de mediator”, a afirmat președintele.

Șeful statului a transmis că va reafirma în fața liderilor europeni angajamentele României.

”România păstrează direcţia europeană, că avem patru partide pro-occidentale care doresc să păstreze asta, că pentru noi SAFE, OCDE şi PNRR sunt extrem de importante şi pe astea există consens”.

Acesta a insistat că, în ciuda crizei politice, instituțiile funcționează.

”Instituţiile funcţionează şi, într-o formă sau alta, România îşi va continua pe drumul la care s-au angajat”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a lăsat de înțeles că urmează o evoluție importantă în perioada imediat următoare.

”sigur, se va întâmpla ceva săptămâna viitoare cu participarea sa”. ”O să vă anunţ”, a adăugat el.

Între timp, premierul Ilie Bolojan a anunțat că a luat act de demisiile miniștrilor PSD și că va trimite către Cotroceni propunerile pentru interimari, pentru a asigura continuitatea activității guvernamentale.

„Am luat act de demisiile ministrilor susţinuţi de Partidul Social-Democrat, demisii care au fost înregistrate în jurul prânzului. Se cuvine să le mulţumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste 10 luni, pentru că toate lucrurile care au fost realizate, cele bune şi poate şi cele care nu au fost atât de reuşite, sunt un rezultat de echipă. Şi fiecare ministru, fiecare secretar de stat, fiecare director şi fiecare coleg din ministere care lucrează şi-a adus contribuţia la aceste rezultate”, a spus premierul.

Acesta a subliniat că noile propuneri vizează miniștri cu experiență, capabili să preia rapid atribuțiile.

„Propunerele pe care le-am făcut urmaresc ca cei care sunt propuşi să aibă o experienţă în aşa fel încât imediat să poată prelua activitatea în aşa fel încât să se desfăşoare fără sincope şi de asemenea, ca toate proiectele care sunt în curs să continue. Până luni, am cerut noilor miniştri să ia legătura cu cei care au demisionat în aşa fel încât astăzi, mâine, la final de săptămână, cel mai târziu luni, să preia toate problemele”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Premierul a anunțat și lista celor care vor prelua temporar portofoliile rămase vacante, până la clarificarea situației politice.