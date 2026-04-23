Economia României s-a prăbușit după măsurile fiscale din 2025–2026
Expertul contabil Radu Georgescu avertizează că nivelul de dezinformare din mediul public și de pe rețelele sociale a devenit comparabil cu perioadele de instabilitate informațională din anii ’90, afirmând că ia în calcul chiar închiderea conturilor sale online din cauza informațiilor contradictorii.
Acesta a susținut că, în activitatea sa profesională, preferă să se bazeze pe indicatori și grafice financiare pe ultimele 12 luni atunci când apar date divergente, afirmând că „oamenii pot minți, dar graficele nu”. Potrivit postării sale de pe Facebook, analiza datelor economice ar indica o scădere accelerată a economiei României după anumite pachete de măsuri guvernamentale introduse în 2025 și 2026, precum și o deteriorare a unor indicatori macroeconomici, inclusiv inflația și costurile de finanțare. Georgescu a afirmat că România s-ar afla în 2026 într-o poziție nefavorabilă la nivel european în ceea ce privește mai mulți indicatori economici.
Georgescu a comparat situația economică a țării cu un „tratament administrat greșit”, susținând că măsurile de redresare ar fi avut, în opinia sa, efecte contrare celor așteptate. E a afirmat că ajustările din sectorul public ar fi fost limitate și influențate de creșterea anumitor cheltuieli, precum pensiile.
Acesta a atras atenția că ignorarea indicatorilor financiari poate avea consecințe atât pentru angajați, cât și pentru antreprenori, menționând riscuri precum restructurări, popriri sau executări bancare în contexte de criză. El a susținut că România se află de mai mulți ani în proceduri europene privind deficitul excesiv, afirmând că dezechilibrele bugetare ar avea rădăcini anterioare anului 2020.
În opinia sa, lipsa unor reacții sociale consistente în raport cu evoluțiile economice ar fi o problemă, iar în lipsa unei redresări rapide, ar putea apărea scenarii politice mai radicale, fără a face referire directă la partide anume ca fiind extremiste.
„Rar am vazut atatea minciuni si dezinformari ca acum
Perioada de acum imi aduce aminte de dezinformarile din anii 90
Eu am de 5 ani conturi pe retelele sociale
Deoarece vad multe minciuni pe retelele sociale, ma gandesc serios sa-mi inchid toate conturile
Cand primesc informatii contradictorii din firma, cer graficele pe ultimele 12 luni
Oamenii mint
Graficele nu mint
Daca te uiti pe graficele cu date financiare iti dai seama ca economia Romaniei a scazut accelarat imediat dupa Pachetul nr 1 de masuri luate de Guvern in august 2025
Si s-a prabusit dupa Pachetul nr 2 care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2026
Metaforic, actualul Guvern ne-a promis ca va redresa economic Romania deoarece este bolnava
Dar medicul i-a aplicat un tratament care i-a agravat si mai tare boala
Romania are in 2026 :
• cea mai mare scadere economica din Europa ( poza 1)
• cea mai mare inflatie din Europa ( poza 2)
• plateste cele mai mari dobanzi la credite din Europa ( poza 3)
Si operatia promisa nici macar nu a inceput
Actualul Guvern a promis ca va restructura statul
Conform executiei bugetare din februarie 2026, cheltuielie salariale cu bugetarii au scazut doar cu 3% comparat cu 2025
Dar aceasta scadere minora s-a datorat pensionarilor, deoarece cheltuielile cu pensiile au crescut
Multi oameni nu sunt interesati de grafice cu date financiare
Pana intr-o zi
Cand poate la un moment dat este chemat de HR
Si i se spune ca este concediat deoarece firma trebuie sa faca reduceri de costuri deoarece este criza economica
Din pacate sunt si antreprenori sau CEO care ignora datele financiare
Acestia sunt treziti cand ANAF le pune poprire pe conturi
Sau bancile declanseaza procedura de rambursare fortata a creditelor
Romania este in procedura de deficit excesiv incepand cu 2020
Dar derapajul bugetar a inceput in 2017
In mod normal, incepand cu 2017 in Piata Victoriei trebuia sa fie demonstratii in fiecare seara
Dar nu a fost nicio demonstratie
M-as fi dus eu cu o pancarta pe care sa scriu “ Te rog, Uita-te pe graficele financiare”
Probabil lumea ar fi spus ca fac misto
In Romania sunt 2 posibilitati
Ori se produce un miracol economic in urmatorul an
Ori peste maxim 3 ani Romania va fi condusa de partide extremiste
Si aici nu ma refer la AUR
AUR nu este un partid extremist
Daca era extremist ar fi fost invitat de multe ori la Moscova sau Washington
Pentru cei interesati, pot sa se uite in istorie ce inseamna partid extremist
Concluzii
Imi este teama ca vom intra intr-o perioada in care solutiile vor fi doar individuale , la nivel de familie
Eu am mutat serverele pentru Maxfin si CFO App pe servere din strainatate
90% din banii familiei i-am transferat in banci din strainatate
Acum in Romania , ar fi fost infinit mai usor daca lumea era obisnuita sa se uite pe grafice cu date financiare
Atat s-a putut”, este mesajul lui Georgescu.
Actuala criză politică ar putea deveni o oportunitate economică
Georgescu susține că actuala criză politică din România ar putea reprezenta, în opinia sa, o oportunitate semnificativă pentru relansarea economică a țării. Acesta a precizat că își analizează poziția dintr-o perspectivă neutră, afirmând că nu are afilieri politice și că nu susține niciun partid, ceea ce, potrivit spuselor sale, îi permite o evaluare obiectivă a situației economice.
Georgescu a susținut că politicile economice recente ar fi fost, în opinia sa, greșite din perspectiva principiilor economiei liberale, invocând în special creșteri de taxe și majorarea birocrației. El a afirmat că astfel de măsuri ar fi contribuit la deteriorarea economiei și a consumului în anul 2026, apreciind că direcția economică actuală nu este una favorabilă. În acest context, expertul contabil a afirmat că, dacă anumite formațiuni politice ar adopta o strategie economică eficientă, acestea ar putea obține avantaje semnificative în viitoarele alegeri.
Totodată, el a prezentat o serie de măsuri pe care le-ar considera potrivite din punct de vedere economic, printre care revenirea la nivelul anterior al TVA și eliminarea unor taxe locale recente, argumentând că aceste schimbări ar putea stimula consumul și ar reduce presiunea inflaționistă.
Pentru compensarea eventualelor pierderi bugetare, Georgescu a propus reducerea salariilor din sectorul public cu aproximativ 15%, susținând că acestea ar fi, în medie, mai mari decât cele din sectorul privat. El a afirmat că o astfel de ajustare, aplicată diferențiat pe categorii ocupaționale, ar putea genera economii semnificative la bugetul de stat.
Acesta a sugerat o reducere cu 10% a cheltuielilor operaționale ale statului, precum cele pentru consumabile, utilități și reparații, argumentând că renegocierea contractelor ar putea contribui la economii suplimentare. El a menționat că reducerea altor cheltuieli publice ar fi fost limitată în ultimele luni, în ciuda discuțiilor privind eficientizarea aparatului administrativ.
În viziunea sa, după implementarea acestor măsuri, ar putea fi posibilă reducerea impozitului pe venit, ceea ce ar reprezenta, potrivit declarațiilor sale, un stimulent pentru populație și mediul de afaceri.
„Actuala criza politica poate sa fie o oportunitate mare de relansare economica pentru Romania
Iti voi explica de ce
In primul rand, pentru a evita comentariile cu injuraturi, iti spun ca am zero interes pentru politica
Nu simpatizez niciun partid
Acest lucru imi permite sa vad lucrurile din perspectiva neutra
Nu am votat niciodata PSD
Si am incercat tot timpul sa votez idei liberale
Actualul Guvern a facut foarte multe greseli economice
A facut tot ce nu trebuia sa faca un partid liberal : cresteri de taxe, cresterea birocratiei pentru firme etc
In orice carte de economie scrie ca nu trebuie sa cresti taxele cand economia este in scadere
Efectul acestor masuri economice
In 2026 economia si consumul s-au prabusuit
Evident economia Romaniei nu este in directia cea buna
Daca PSD ar juca inteligent din punct de vedere economic, va castiga detasat alegerile urmatoare si va face irelevant partidul PNL
Iti explic ce as face eu din punct de vedere economic
Cine stie, poate citeste vreun politician
1 As anula toate cresterile de taxe din ultimele 10 luni
• As reveni la TVA de 19 %
• as elimina cresterile de taxe locale
Acest lucru va reporni economia si consumul
Inflatia va scadea accelerat
Va fi o gura de oxigen pentru populatie si firme
Mai jos iti spun de unde as lua banii
2 Reducerea salariilor bugetarilor cu 15%
Conform INS salariile nete din sectorul bugetar sunt mai mari cu 7% comparat cu salariile din sectorul privat
As lua datele de la ITM cu toate codurile din Clasificarea Ocupatiilor
As reduce salariile bugetarilor cu 15% fata de media salariilor la nivel national, pe fiecare cod
Dupa 10 luni de discutii inutile, salariile bugetar au scazut in 2026 doar cu 3% fata de 2025
In Romania totalul salariilor in 2025 au fost de 167 miliarde lei
De aici s-ar face o economie de 25 miliarde lei
Oamenii vor fi multumiti, deoarece actualul Guvern vrea sa reduca numarul de angajati
Decat sa nu ai niciun venit, mai bine ti se reduce salariul cu 15%
3 Reducerea tuturor cheltuielilor statului cu 10%
In 2025 statul a cheltuit 100 miliarde lei pe cheltuieli operationale: consumabile, utilititati, reparatii etc
Avand in vedere ca este criza economica si firmele se lupta pentru a gasi clienti, as face un plan de renegociere pentru toate cheltuielile
De aici s-ar face o economie de 10 miliarde lei
Dupa 10 luni de discutii inutile, cheltuielile operationale au scazut in 2026 doar cu 2% comparat cu 2025
4 As reduce impozitul pe venit
Este posibil dupa aceste reduceri de cheltuieli, sa poti sa reduci impozitul pe venit
Acest lucru ar fi o doza energizanta pentru populatie si firme
Concluzii
Putem sa trecem peste aceasta criza doar daca facem lucrurile in mod inteligent
Sunt solutii economice, doar trebuie sa gandim un pic
Si sa trecem la treaba”, este mesajul lui Georgescu.
