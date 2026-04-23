Expertul contabil Radu Georgescu avertizează că nivelul de dezinformare din mediul public și de pe rețelele sociale a devenit comparabil cu perioadele de instabilitate informațională din anii ’90, afirmând că ia în calcul chiar închiderea conturilor sale online din cauza informațiilor contradictorii.

Acesta a susținut că, în activitatea sa profesională, preferă să se bazeze pe indicatori și grafice financiare pe ultimele 12 luni atunci când apar date divergente, afirmând că „oamenii pot minți, dar graficele nu”. Potrivit postării sale de pe Facebook, analiza datelor economice ar indica o scădere accelerată a economiei României după anumite pachete de măsuri guvernamentale introduse în 2025 și 2026, precum și o deteriorare a unor indicatori macroeconomici, inclusiv inflația și costurile de finanțare. Georgescu a afirmat că România s-ar afla în 2026 într-o poziție nefavorabilă la nivel european în ceea ce privește mai mulți indicatori economici.

Georgescu a comparat situația economică a țării cu un „tratament administrat greșit”, susținând că măsurile de redresare ar fi avut, în opinia sa, efecte contrare celor așteptate. E a afirmat că ajustările din sectorul public ar fi fost limitate și influențate de creșterea anumitor cheltuieli, precum pensiile.

Acesta a atras atenția că ignorarea indicatorilor financiari poate avea consecințe atât pentru angajați, cât și pentru antreprenori, menționând riscuri precum restructurări, popriri sau executări bancare în contexte de criză. El a susținut că România se află de mai mulți ani în proceduri europene privind deficitul excesiv, afirmând că dezechilibrele bugetare ar avea rădăcini anterioare anului 2020.

În opinia sa, lipsa unor reacții sociale consistente în raport cu evoluțiile economice ar fi o problemă, iar în lipsa unei redresări rapide, ar putea apărea scenarii politice mai radicale, fără a face referire directă la partide anume ca fiind extremiste.

„Rar am vazut atatea minciuni si dezinformari ca acum

Perioada de acum imi aduce aminte de dezinformarile din anii 90

Eu am de 5 ani conturi pe retelele sociale

Deoarece vad multe minciuni pe retelele sociale, ma gandesc serios sa-mi inchid toate conturile

Cand primesc informatii contradictorii din firma, cer graficele pe ultimele 12 luni

Oamenii mint

Graficele nu mint

Daca te uiti pe graficele cu date financiare iti dai seama ca economia Romaniei a scazut accelarat imediat dupa Pachetul nr 1 de masuri luate de Guvern in august 2025

Si s-a prabusit dupa Pachetul nr 2 care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2026

Metaforic, actualul Guvern ne-a promis ca va redresa economic Romania deoarece este bolnava

Dar medicul i-a aplicat un tratament care i-a agravat si mai tare boala

Romania are in 2026 :

• cea mai mare scadere economica din Europa ( poza 1)

• cea mai mare inflatie din Europa ( poza 2)

• plateste cele mai mari dobanzi la credite din Europa ( poza 3)

Si operatia promisa nici macar nu a inceput

Actualul Guvern a promis ca va restructura statul

Conform executiei bugetare din februarie 2026, cheltuielie salariale cu bugetarii au scazut doar cu 3% comparat cu 2025

Dar aceasta scadere minora s-a datorat pensionarilor, deoarece cheltuielile cu pensiile au crescut

Multi oameni nu sunt interesati de grafice cu date financiare

Pana intr-o zi

Cand poate la un moment dat este chemat de HR

Si i se spune ca este concediat deoarece firma trebuie sa faca reduceri de costuri deoarece este criza economica

Din pacate sunt si antreprenori sau CEO care ignora datele financiare

Acestia sunt treziti cand ANAF le pune poprire pe conturi

Sau bancile declanseaza procedura de rambursare fortata a creditelor

Romania este in procedura de deficit excesiv incepand cu 2020

Dar derapajul bugetar a inceput in 2017

In mod normal, incepand cu 2017 in Piata Victoriei trebuia sa fie demonstratii in fiecare seara

Dar nu a fost nicio demonstratie

M-as fi dus eu cu o pancarta pe care sa scriu “ Te rog, Uita-te pe graficele financiare”

Probabil lumea ar fi spus ca fac misto

In Romania sunt 2 posibilitati

Ori se produce un miracol economic in urmatorul an

Ori peste maxim 3 ani Romania va fi condusa de partide extremiste

Si aici nu ma refer la AUR

AUR nu este un partid extremist

Daca era extremist ar fi fost invitat de multe ori la Moscova sau Washington

Pentru cei interesati, pot sa se uite in istorie ce inseamna partid extremist

Concluzii

Imi este teama ca vom intra intr-o perioada in care solutiile vor fi doar individuale , la nivel de familie

Eu am mutat serverele pentru Maxfin si CFO App pe servere din strainatate

90% din banii familiei i-am transferat in banci din strainatate

Acum in Romania , ar fi fost infinit mai usor daca lumea era obisnuita sa se uite pe grafice cu date financiare

Atat s-a putut”, este mesajul lui Georgescu.

Georgescu susține că actuala criză politică din România ar putea reprezenta, în opinia sa, o oportunitate semnificativă pentru relansarea economică a țării. Acesta a precizat că își analizează poziția dintr-o perspectivă neutră, afirmând că nu are afilieri politice și că nu susține niciun partid, ceea ce, potrivit spuselor sale, îi permite o evaluare obiectivă a situației economice.

Georgescu a susținut că politicile economice recente ar fi fost, în opinia sa, greșite din perspectiva principiilor economiei liberale, invocând în special creșteri de taxe și majorarea birocrației. El a afirmat că astfel de măsuri ar fi contribuit la deteriorarea economiei și a consumului în anul 2026, apreciind că direcția economică actuală nu este una favorabilă. În acest context, expertul contabil a afirmat că, dacă anumite formațiuni politice ar adopta o strategie economică eficientă, acestea ar putea obține avantaje semnificative în viitoarele alegeri.

Totodată, el a prezentat o serie de măsuri pe care le-ar considera potrivite din punct de vedere economic, printre care revenirea la nivelul anterior al TVA și eliminarea unor taxe locale recente, argumentând că aceste schimbări ar putea stimula consumul și ar reduce presiunea inflaționistă.

Pentru compensarea eventualelor pierderi bugetare, Georgescu a propus reducerea salariilor din sectorul public cu aproximativ 15%, susținând că acestea ar fi, în medie, mai mari decât cele din sectorul privat. El a afirmat că o astfel de ajustare, aplicată diferențiat pe categorii ocupaționale, ar putea genera economii semnificative la bugetul de stat.

Acesta a sugerat o reducere cu 10% a cheltuielilor operaționale ale statului, precum cele pentru consumabile, utilități și reparații, argumentând că renegocierea contractelor ar putea contribui la economii suplimentare. El a menționat că reducerea altor cheltuieli publice ar fi fost limitată în ultimele luni, în ciuda discuțiilor privind eficientizarea aparatului administrativ.

În viziunea sa, după implementarea acestor măsuri, ar putea fi posibilă reducerea impozitului pe venit, ceea ce ar reprezenta, potrivit declarațiilor sale, un stimulent pentru populație și mediul de afaceri.