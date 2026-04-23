Alexandru Bălan urmează să fie extrădat din România după condamnarea pentru divulgarea secretului de stat
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Bălan, se află în centrul unei proceduri de extrădare autorizate de autoritățile judiciare din România. Acesta urmează să fie predat vineri către Republica Moldova, unde a fost condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate.
Curtea de Apel București a aprobat cererea de extrădare formulată de autoritățile din Republica Moldova, în baza legislației române privind cooperarea judiciară internațională și a Convenției europene de extrădare.
Instanța a dispus predarea lui Alexandru Bălan pentru executarea unei pedepse de 1 an și 6 luni de închisoare, stabilită de Judecătoria Chișinău într-un dosar penal privind tentativa de divulgare a secretului de stat.
Potrivit hotărârii, Bălan și-a exprimat consimțământul pentru extrădare, ceea ce a simplificat procedura juridică.
Transfer sub escortă la vama Albița
Surse judiciare au precizat că operațiunea de predare va avea loc vineri dimineață. Fostul oficial va fi preluat din arestul preventiv și transportat sub escortă până la punctul de frontieră Albița, unde va fi predat autorităților moldovene.
Anterior, Curtea de Apel București a dispus și măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, exclusiv în scopul extrădării, conform procedurilor legale aplicabile.
Condamnarea din Republica Moldova
Pe 15 aprilie, Alexandru Bălan a fost condamnat de instanța din Chișinău în cadrul unui dosar penal privind divulgarea de informații clasificate. Procesul a fost judecat într-o procedură accelerată, iar inculpatul și-a recunoscut vinovăția.
Conform informațiilor din dosar, acesta ar fi solicitat judecarea cauzei în procedură simplificată, ceea ce a influențat durata și desfășurarea procesului.
În paralel, fostul șef adjunct al SIS este vizat și de alte proceduri judiciare în România, unde este acuzat de trădare de patrie. Ancheta ar viza transmiterea unor informații cu caracter clasificat către persoane asociate serviciilor de informații din Belarus, potrivit datelor apărute în presa de investigație.
”Sentinţa penală nr.65/F din 18.04.2026 – În baza art. 47 raportat la art. 48 din Legea nr. 302/2004 şi art. 1 din Convenția europeană de extrădare, semnată la Paris la 13.12.1957, admite propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București privind cererea de extrădare formulată de autorităţile judiciare din Republica Moldova referitoare la numitul BALAN ALEXANDRU.
Dispune extrădarea şi predarea către autorităţile judiciare din Republica Moldova, a persoanei extrădabile BALAN ALEXANDRU, (date), în vederea executării pedepsei de 1 an și 6 luni închisoare aplicată prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), din data de 15.04.2026, pronunțată în dosarul nr. 1-1029/2026, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la infracțiunea de divulgare a secretului de stat, prev. de art. 27, art. 344 alin. 1 din Codul penal al Republicii Moldova.
În baza art. 47 din Legea nr. 302/2004 ia act că persoana extrădabilă BALAN ALEXANDRU a consimțit la extrădare şi nu a renunţat la beneficiul regulii specialităţii. În baza art. 43 alin. 6 din Legea nr. 302/2004 dispune arestarea persoanei extrădate BALAN ALEXANDRU în vederea predării pentru o durată de 30 zile, începând cu data de 18.04.2026 până la data de 17.05.2026, inclusiv.
În baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 constată că persoana extrădabilă BALAN ALEXANDRU a fost reținută de la data de 18.04.2026, ora 16:35 până la data de 19.04.2026, ora 16:35 În baza art. 16 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunțată astăzi, 18.04.2026, prin punerea minutei la dispoziția persoanei extrădate și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței”, se arată în Hotărârea 65/2026 din data de 18 aprilie 2026.
