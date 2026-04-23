Alexandru Bălan urmează să fie extrădat din România după condamnarea pentru divulgarea secretului de stat. Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Bălan, se află în centrul unei proceduri de extrădare autorizate de autoritățile judiciare din România. Acesta urmează să fie predat vineri către Republica Moldova, unde a fost condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate.

Curtea de Apel București a aprobat cererea de extrădare formulată de autoritățile din Republica Moldova, în baza legislației române privind cooperarea judiciară internațională și a Convenției europene de extrădare.

Instanța a dispus predarea lui Alexandru Bălan pentru executarea unei pedepse de 1 an și 6 luni de închisoare, stabilită de Judecătoria Chișinău într-un dosar penal privind tentativa de divulgare a secretului de stat.

Potrivit hotărârii, Bălan și-a exprimat consimțământul pentru extrădare, ceea ce a simplificat procedura juridică.

Surse judiciare au precizat că operațiunea de predare va avea loc vineri dimineață. Fostul oficial va fi preluat din arestul preventiv și transportat sub escortă până la punctul de frontieră Albița, unde va fi predat autorităților moldovene.

Anterior, Curtea de Apel București a dispus și măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, exclusiv în scopul extrădării, conform procedurilor legale aplicabile.

Pe 15 aprilie, Alexandru Bălan a fost condamnat de instanța din Chișinău în cadrul unui dosar penal privind divulgarea de informații clasificate. Procesul a fost judecat într-o procedură accelerată, iar inculpatul și-a recunoscut vinovăția.

Conform informațiilor din dosar, acesta ar fi solicitat judecarea cauzei în procedură simplificată, ceea ce a influențat durata și desfășurarea procesului.

În paralel, fostul șef adjunct al SIS este vizat și de alte proceduri judiciare în România, unde este acuzat de trădare de patrie. Ancheta ar viza transmiterea unor informații cu caracter clasificat către persoane asociate serviciilor de informații din Belarus, potrivit datelor apărute în presa de investigație.