Eugen Osmochescu, prima reacție după desemnarea ca premier interimar al Republicii Moldova: Vom continua să muncim pentru binele țării

Eugen Osmochescu a transmis primul mesaj public după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat premier interimar. Acesta afirmă că prioritatea sa va fi asigurarea continuității activității Guvernului până la formarea unui nou Executiv.

Eugen Osmochescu a reacționat după ce Maia Sandu a semnat decretul prin care a fost desemnat prim-ministru interimar al Republicii Moldova.

Într-o postare publicată pe Facebook, actualul ministru al Economiei și Digitalizării a transmis că a acceptat această responsabilitate cu onoare și seriozitate și că, în perioada următoare, obiectivul său principal va fi menținerea funcționării instituțiilor statului.

Potrivit acestuia, prioritatea mandatului interimar este asigurarea continuității activității Guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Totodată, el a precizat că, împreună cu echipa guvernamentală, va continua să lucreze pentru binele țării și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate.

„În această perioadă, prioritatea mea va fi asigurarea continuității activității Guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Împreună cu echipa guvernamentală, vom continua să muncim pentru binele țării și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate”, a scris Osmochescu.

Osmochescu i-a mulțumit președintei Maia Sandu pentru încrederea acordată și colegilor din Guvern pentru sprijin.

Marți, Maia Sandu a semnat decretul prin care Eugeniu Osmochescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar al Republicii Moldova.

Potrivit Președinției, acesta își va exercita atribuțiile începând cu data de 8 iulie 2026 și va rămâne în funcție până la formarea unui nou Guvern.

Instituția prezidențială a precizat că desemnarea a fost făcută în baza prevederilor Constituției Republicii Moldova și ale Legii privind Guvernul, care permit șefului statului să numească un membru al Cabinetului pentru exercitarea interimatului în cazul încetării mandatului premierului.

Fostul premier Alexandru Munteanu a transmis, la rândul său, un mesaj pe Facebook după desemnarea lui Eugen Osmochescu.

Acesta a arătat că are încredere în noul premier interimar și i-a mulțumit pentru că a acceptat această responsabilitate. Munteanu și-a exprimat convingerea că Osmochescu va asigura continuitatea activității Guvernului cu responsabilitate.

„Îi mulțumesc că a acceptat această responsabilitate și îi doresc mult succes în această misiune. Am toată încrederea că va asigura continuitatea activității Guvernului cu responsabilitate”.

Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru vineri, după aproximativ opt luni de mandat. În mesajul publicat atunci, el a explicat că nu își mai poate exercita funcția în acord cu principiile și convingerile sale.

După demisia lui Alexandru Munteanu, Maia Sandu a anunțat că va începe consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru.

Președinta Republicii Moldova nu a indicat însă un posibil nume, afirmând că este prea devreme pentru o astfel de discuție.

În spațiul public au apărut deja primele scenarii privind viitorul șef al Executivului. Potrivit expertului comunității WatchDog, Andrei Curăraru, printre numele vehiculate se află deputații PAS Victoria Belous și Marcel Spătari.

Totodată, analiștii apreciază că schimbările ar putea viza și componența viitorului Cabinet de miniștri și consideră că noul premier ar trebui să fie un politician cu experiență, orientare proeuropeană, bune abilități de comunicare și capacitatea de a forma o echipă de profesioniști.