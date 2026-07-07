Parlamentul European aprobă 144 de milioane de euro pentru România, Spania și Cipru după dezastrele naturale din 2025

Parlamentul European a aprobat alocarea a 144,1 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru sprijinirea României, Spaniei și Ciprului, afectate de inundații, incendii forestiere și valuri de caniculă în 2025. Fondurile vor susține măsurile de urgență și reconstrucția infrastructurii esențiale afectate.

Parlamentul European a aprobat marţi, 7 iulie, utilizarea a 144,1 milioane euro din fonduri Uniunii Europene pentru a sprijini România, Spania şi Cipru după incendiile forestiere, inundaţiile şi valurile de caniculă din 2025. Cu 642 de voturi PRO, 13 voturi CONTRA şi o abţinere, eurodeputaţii au sprijinit propunerea de utilizare a următoarelor sume din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE): 14,34 milioane euro pentru România, 120,55 milioane euro pentru Spania şi 9,21 milioane euro pentru Cipru.

Spania şi Cipru au primit deja plăţi în avans (30 de milioane euro şi, respectiv, 2,3 milioane euro) pentru a-şi sprijini eforturile iniţiale de redresare. Sprijinul va contribui la finanţarea măsurilor de răspuns în situaţii de urgenţă, inclusiv refacerea infrastructurii esenţiale şi a serviciilor publice, curăţarea zonelor afectate de dezastre şi furnizarea de cazare temporară, servicii de salvare şi alte măsuri urgente de redresare.

România s-a confruntat cu inundaţii grave în mai şi iunie 2025, după zile de precipitaţii abundente. Mai multe regiuni au suferit pagube importante. La mina de sare Praid, inundaţiile au compromis infrastructura critică şi au declanşat întreruperi ale alimentării cu energie electrică pe scară largă.

Spania s-a confruntat cu secetă prelungită, valuri de caniculă intense şi mai multe focare majore de incendii forestiere pe tot parcursul anului, cele mai distructive incendii începând din august 2025, forţând evacuări în masă şi ducând la pierderea a opt vieţi omeneşti.

În Cipru, două incendii forestiere majore din iulie 2025 au afectat în principal regiunile Limassol şi Paphos, mii de locuitori fiind strămutaţi, provocând moartea a două persoane şi distrugând aproape 900 de proprietăţi private, perturbând în acelaşi timp educaţia şi serviciile de sănătate.

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) reprezintă principalul instrument financiar prin care Uniunea Europeană sprijină statele membre și țările aflate în proces de aderare atunci când acestea sunt afectate de dezastre naturale majore sau de urgențe grave de sănătate publică. Acest fond funcționează ca o expresie concretă a solidarității europene, oferind resurse financiare pentru acoperirea unei părți din costurile publice generate de astfel de evenimente.

FSUE a fost creat în anul 2002, în urma inundațiilor devastatoare care au afectat Europa Centrală. De la înființare și până în prezent, fondul a acordat sprijin în valoare de peste 10 miliarde de euro pentru aproape 150 de dezastre, contribuind la refacerea zonelor afectate și la reluarea funcționării serviciilor esențiale.

Fondul nu este un mecanism de intervenție imediată și nu finanțează operațiunile de salvare desfășurate în primele momente după producerea unui dezastru. Aceste intervenții sunt asigurate prin alte instrumente europene, precum Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Rolul FSUE este de a interveni ulterior, prin acordarea unui sprijin financiar destinat acoperirii cheltuielilor publice semnificative generate de situația de urgență.

Finanțarea acordată prin FSUE este destinată exclusiv măsurilor de urgență și reconstrucție. Fondurile pot fi utilizate pentru refacerea infrastructurii critice, inclusiv a rețelelor de energie, apă și canalizare, transporturi și telecomunicații, precum și pentru repararea școlilor și spitalelor. Acestea pot acoperi costurile privind asigurarea cazării temporare pentru persoanele afectate, finanțarea serviciilor de salvare, curățarea zonelor calamitate prin îndepărtarea noroiului și a dărâmăturilor, precum și protejarea patrimoniului cultural deteriorat în urma dezastrelor.

În schimb, FSUE nu acordă despăgubiri persoanelor fizice sau companiilor private pentru pierderea bunurilor, cum ar fi locuințele, autovehiculele sau alte proprietăți distruse. În astfel de situații, compensarea prejudiciilor rămâne în principal responsabilitatea sistemelor de asigurări private.

Pentru a beneficia de sprijin financiar, statul afectat trebuie să demonstreze că dezastrul a produs pagube care depășesc un anumit prag financiar, stabilit în funcție de Venitul Național Brut al țării sau de Produsul Intern Brut al regiunii afectate. Cererea oficială trebuie transmisă Comisiei Europene în termen de cel mult 12 săptămâni de la producerea primelor pagube. După evaluarea solicitării, Comisia Europeană propune valoarea sprijinului financiar, iar alocarea fondurilor este aprobată prin vot de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.