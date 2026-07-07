ANCOM anunță schimbări importante pentru livrarea coletelor. UE pregătește noi reguli pentru serviciile poștale

Serviciile poștale și piața de curierat din Uniunea Europeană se pregătesc pentru o reformă amplă. ANCOM anunță că urmărește îndeaproape procesul prin care Comisia Europeană pregătește noul EU Delivery Act, act normativ care va schimba regulile privind livrarea coletelor și drepturile consumatorilor.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a anunțat că a fost făcut un nou pas în elaborarea viitorului cadru european pentru serviciile poștale și de livrare a coletelor.

Potrivit instituției, după consultarea publică desfășurată în prima parte a acestui an, Comisia Europeană a organizat un dialog dedicat implementării viitorului EU Delivery Act, document care va înlocui actuala legislație europeană în domeniu.

ANCOM precizează că va continua să urmărească evoluția procesului și să participe la dezbaterile privind viitorul serviciilor poștale din Uniunea Europeană.

În cadrul discuțiilor au fost analizate principalele direcții pe care le va avea viitorul act normativ european.

Printre acestea se numără consolidarea drepturilor utilizatorilor, prin îmbunătățirea mecanismelor de soluționare a reclamațiilor și prin extinderea posibilităților de alegere a furnizorilor de servicii de livrare în funcție de calitate și preț.

De asemenea, Comisia Europeană urmărește adaptarea serviciilor poștale și de curierat la transformările generate de comerțul electronic și de noile modele de livrare, modernizarea serviciului universal, asigurarea unei concurențe loiale între operatori și simplificarea cadrului de reglementare.

La dialogul organizat pe 22 iunie 2026 au participat operatori poștali, firme de curierat, platforme de comerț electronic, autorități de reglementare, organizații ale consumatorilor, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai sindicatelor.

Potrivit Comisiei Europene, noul EU Delivery Act trebuie să modernizeze serviciile poștale și livrarea coletelor pentru era digitală, reducând în același timp sarcinile administrative și birocrația.

Participanții au susținut, în linii mari, obiectivele reformei, inclusiv modernizarea serviciului universal, îmbunătățirea drepturilor consumatorilor, susținerea concurenței și dezvoltarea serviciilor transfrontaliere în cadrul pieței unice.

În cadrul consultărilor au existat însă și opinii diferite privind viitoarele reguli.

Reprezentanții industriei au atras atenția că sectorul comercial al livrării coletelor este deja foarte competitiv și au cerut ca noile reglementări să nu creeze obligații excesive pentru companiile de curierat.

În același timp, alți participanți au semnalat existența unor dezechilibre concurențiale și au cerut reguli unitare pentru toți furnizorii, astfel încât să fie respectate standardele sociale și de mediu.

Discuțiile au abordat și impactul reformei vamale europene, inclusiv introducerea taxei vamale de 3 euro pentru fiecare colet, precum și efectele noilor reguli privind fuziunile transfrontaliere.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stéphane Séjourné, a declarat că observațiile formulate în cadrul dialogului vor contribui la elaborarea noului EU Delivery Act.

Comisia Europeană intenționează să adopte noul cadru legislativ în primul trimestru al anului 2027, acesta urmând să reprezinte o modernizare amplă a regulilor privind serviciile poștale și livrarea coletelor în Uniunea Europeană.