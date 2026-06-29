Se schimbă regulile pentru colete. De la 1 iulie intră în vigoare restricții privind ambalajele excesive

China introduce, de la 1 iulie, noi reguli obligatorii pentru reducerea ambalajelor excesive folosite la livrarea coletelor. Măsura vizează unul dintre cele mai mari sectoare logistice din lume, care a procesat 199 de miliarde de expedieri în 2025.

Autoritățile chineze vor aplica, începând de miercuri, regulamentul național „Cerințe pentru limitarea ambalajelor în exces în livrarea de colete”. Potrivit presei oficiale chineze, noile norme stabilesc limite clare privind dimensiunea cutiilor raportată la produs, numărul de straturi de ambalaj și cantitatea de bandă adezivă utilizată.

Reglementarea vine după ani în care companiile de curierat și comercianții online au folosit cutii supradimensionate, mai multe straturi de carton, folie cu bule și cantități mari de bandă adezivă pentru a preveni deteriorarea mărfurilor în timpul transportului.

Conform noilor reguli, produsele care nu sunt fragile nu vor putea fi ambalate în mai mult de două straturi. În cazul produselor fragile, limita va fi de trei sau patru straturi, în funcție de categoria mărfii.

Totodată, regulamentul stabilește și limite privind utilizarea benzii adezive. Lățimea maximă a benzii folosite pentru sigilarea coletelor va fi de 45 de milimetri, iar cantitatea utilizată va depinde de dimensiunea cutiei.

Potrivit televiziunii de stat CCTV, mai multe companii și centre logistice au lansat proiecte pilot pentru adaptarea la noile cerințe.

Printre măsurile testate se numără reutilizarea cutiilor, folosirea unor benzi adezive mai înguste, reducerea cantității de materiale utilizate și alegerea unor ambalaje mai apropiate de dimensiunea reală a produselor expediate.

Datele Administrației Poștei de Stat arată că sectorul livrărilor de colete din China a continuat să se extindă în 2025. Volumul expedierilor a ajuns la 199 de miliarde de colete, în creștere cu 13,7% față de anul precedent.

În același timp, veniturile industriei au urcat la 1,5 trilioane de yuani, echivalentul a aproximativ 220,6 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă un avans de 6,5% comparativ cu 2024.

Problema ambalajelor excesive este dezbătută frecvent și pe rețelele sociale din China, unde utilizatorii critică produsele care ajung învelite în mai multe straturi de carton și materiale de protecție. Unii consideră că acest mod de ambalare este incomod, generează deșeuri și crește inutil consumul de materiale.