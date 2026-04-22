Victor Ponta a declarat că actuala situație politică nu reflectă votul exprimat de români la alegerile parlamentare. El consideră că puterea ar trebui să fie împărțită între partidele clasate pe primele două locuri, respectiv PSD și AUR.

Fostul premier a explicat că PSD ar trebui să păstreze președinția Camerei Deputaților, iar AUR să preia conducerea Senatului, argumentând că această formațiune s-a clasat pe locul al doilea la alegeri. În opinia sa, o astfel de împărțire ar reflecta mai fidel opțiunile alegătorilor.

Victor Ponta a arătat că Parlamentul, în această formulă, ar putea avea un rol mai activ în monitorizarea Guvernului, în condițiile în care executivul este condus de un premier provenit din PNL.

Fostul premier a criticat modul în care este distribuită puterea în prezent, afirmând că USR, partid clasat pe locul al patrulea la alegeri, ar avea o influență disproporționată în guvern.

El a susținut că actuala configurație nu corespunde votului din Parlament și că disputele politice dintre partide nu au legătură directă cu opțiunile exprimate de alegători. În același timp, a afirmat că soluția ar fi o mai bună corelare între rezultatul alegerilor și distribuția funcțiilor în stat.

Victor Ponta a mai declarat că există o soluție pentru depășirea crizei, bazată pe responsabilitatea partidelor și pe respectarea rezultatelor electorale. El a explicat că, în opinia sa, această abordare ar permite o funcționare mai echilibrată a instituțiilor și ar reduce tensiunile politice actuale.

Fostul premier a susținut că actuala situație politică este marcată de conflicte între partide și că aceste dispute nu sunt în concordanță cu votul exprimat de cetățeni la alegerile parlamentare.