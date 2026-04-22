Victor Ponta spune că PSD și AUR ar trebui să controleze Parlamentul
Victor Ponta a declarat că actuala situație politică nu reflectă votul exprimat de români la alegerile parlamentare. El consideră că puterea ar trebui să fie împărțită între partidele clasate pe primele două locuri, respectiv PSD și AUR.
Fostul premier a explicat că PSD ar trebui să păstreze președinția Camerei Deputaților, iar AUR să preia conducerea Senatului, argumentând că această formațiune s-a clasat pe locul al doilea la alegeri. În opinia sa, o astfel de împărțire ar reflecta mai fidel opțiunile alegătorilor.
Victor Ponta a arătat că Parlamentul, în această formulă, ar putea avea un rol mai activ în monitorizarea Guvernului, în condițiile în care executivul este condus de un premier provenit din PNL.
„În cazul de față, „varza și capra” sunt bieții români pe care îi mănâncă „lupul” de la politică. Dacă vă uitați la criza actuală, nu are nicio legătură cu ce au votat oamenii; are legătură cu certurile între PNL, PSD, USR și ce-or mai fi.
Vorbim de Guvern și Parlament. La parlament, pe primul loc a fost PSD, pe locul al doilea AUR, pe locul al treilea PNL, apoi USR. În realitate, guvernul aparține acum, cu un prim-ministru de pe locul al treilea, celor de pe locul al patrulea, USR, care au luat 1.100.000 de voturi. Păi eu, ca persoană fizică, am luat 1.250.000, deci mai mult decât USR ca partid.
Există o soluție ca politicienii să oprească criza, să fie responsabili: PSD rămâne cu președinția Camerei, AUR să preia președinția Senatului, pentru că este al doilea partid, iar împreună Parlamentul, așa cum este votat de oameni, să monitorizeze activitatea Guvernului, unde cel puțin o perioadă va sta domnul Bolojan cu USR. Și, în felul acesta, ai pune toți boii la căruță să tragă de ea, pentru că marea problemă este că noi suntem în șanț cu căruța acum, iar scandalul acesta nu are nicio legătură cu ce au votat oamenii”, a declarat Ponta la România TV.
Ponta, despre rolul USR în actuala formulă de guvernare
Fostul premier a criticat modul în care este distribuită puterea în prezent, afirmând că USR, partid clasat pe locul al patrulea la alegeri, ar avea o influență disproporționată în guvern.
El a susținut că actuala configurație nu corespunde votului din Parlament și că disputele politice dintre partide nu au legătură directă cu opțiunile exprimate de alegători. În același timp, a afirmat că soluția ar fi o mai bună corelare între rezultatul alegerilor și distribuția funcțiilor în stat.
Victor Ponta a mai declarat că există o soluție pentru depășirea crizei, bazată pe responsabilitatea partidelor și pe respectarea rezultatelor electorale. El a explicat că, în opinia sa, această abordare ar permite o funcționare mai echilibrată a instituțiilor și ar reduce tensiunile politice actuale.
Fostul premier a susținut că actuala situație politică este marcată de conflicte între partide și că aceste dispute nu sunt în concordanță cu votul exprimat de cetățeni la alegerile parlamentare.
„Cu voturile PSD și AUR se poate pune un președinte AUR la Senat. În momentul de față, PNL, de pe locul al treilea, are președinția Senatului și funcția de prim-ministru, iar USR, de pe locul al patrulea, are tot guvernul. Nu este o problemă cu Bolojan, ci cu USR, care, ca Partidul Comunist în anii 1945, deși nu avea niciun fel de suport decât din afara țării, a pus mâna pe toată puterea. Bolojan, ca Petru Groza acum 70 de ani, i-a lăsat să-și facă de cap. Problema este USR, iar ca partid a luat mai puține voturi decât am luat eu. Dacă ne luăm după voturi, ar trebui să cer eu trei ministere, cât are USR”, a declarat Victor Ponta în emisiunea Cheia zilei de la România TV.
