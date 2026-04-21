Șeful Agenției Internaționale pentru Energie (IEA – International Energy Agency), Fatih Birol, a transmis într-un interviu acordat postului de radio France Inter și preluat de The Guardian că situația actuală depășește orice precedent din piața de energie.

Oficialul a explicat că amploarea problemelor este uriașă, mai ales dacă sunt cumulate efectele crizei petrolului și ale crizei gazelor provocate anterior de conflictul legat de Rusia.

Potrivit lui Birol, va fi nevoie de aproximativ doi ani pentru recuperarea producției de energie pierdute în Orientul Mijlociu din cauza războiului.

Tensiunile au escaladat după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie. Ca reacție, Teheranul a închis practic Strâmtoarea Ormuz pentru nave, permițând doar unui număr redus de vase provenite din state considerate prietene, precum China, Malaysia și Pakistan, să tranziteze zona.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul resurselor energetice. În mod obișnuit, prin această zonă trece aproximativ 20% din petrolul mondial și din gazele naturale lichefiate.

Agenția Internațională pentru Energie a precizat că închiderea de facto a strâmtorii, alături de avarierea infrastructurii regionale, a produs cea mai mare perturbare din istorie a pieței globale de petrol.

Criza a alimentat temeri privind intrarea economiei mondiale într-o recesiune și a dus la scumpirea accelerată a energiei. În consecință, mai multe state au introdus măsuri de raționalizare a combustibilului și restricții privind consumul de electricitate.

Statele Unite continuă blocada strâmtorii după ce au capturat duminică o navă cargo sub pavilion iranian. Situația prelungește dificultățile economice resimțite la nivel global, în special în statele mai sărace, dependente de importurile de energie.

Mai este doar o zi până la expirarea armistițiului dintre SUA și Iran, iar până în acest moment nu există nicio garanție că înțelegerea va fi prelungită.

Cu toate acestea, cotația petrolului european a coborât în această dimineață sub pragul de 94 de dolari pe baril, pe fondul optimismului legat de o posibilă nouă rundă de negocieri de pace între Washington și Teheran.

Totuși, perspectivele unui acord rapid rămân reduse, în condițiile în care atât Statele Unite, cât și Iranul combină deschiderea pentru dialog cu amenințări directe.