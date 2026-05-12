Călin Georgescu, care a susținut în repetate rânduri că dialoghează „direct cu poporul român” și a refuzat constant să discute cu presa care nu îi este favorabilă după alegerile prezidențiale din noiembrie-decembrie 2024, a limitat acum posibilitatea publicului de a interacționa cu el pe rețelele sociale.

La cea mai recentă postare de pe pagina sa de Facebook, acesta a blocat complet comentariile, astfel încât nimeni nu își mai poate exprima opinia cu privire la mesajele sale.

În acest context, singura formă prin care urmăritorii mai pot reacționa la postările sale rămân reacțiile de tip „like”, „love” sau alte emoticoane. Peste 1.000 de persoane au apreciat postarea în care Georgescu a dezmințit informațiile false apărute online și solicitările de bani făcute în numele său.

În mesajul publicat, acesta a transmis că mai multe pagini și conturi de Facebook distribuie informații false și înșelătoare, generate artificial, folosind fără drept imaginea și numele său în scop financiar.

Georgescu a subliniat că afirmațiile referitoare la presupuse donații secrete, sume spectaculoase sau acțiuni umanitare nu sunt reale și le-a cerut susținătorilor să manifeste discernământ și prudență în mediul online. Totodată, el a îndemnat publicul să raporteze paginile false, să nu redistribuie astfel de informații și să urmărească exclusiv comunicările publicate pe pagina sa oficială.

În plus, restricțiile privind comentariile nu se aplică doar ultimei postări. Călin Georgescu a limitat posibilitatea de a comenta și la celelalte postări de pe pagină pentru persoanele care nu urmăresc contul de cel puțin 24 de ore.

„DEZMINȚIRE OFICIALĂ Mai multe pagini și conturi de Facebook distribuie informații false și înșelătoare, 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, folosind fără drept și exploatând în scop financiar imaginea publică și numele lui Călin Georgescu.

Afirmațiile privind presupuse donații secrete, sume spectaculoase sau acțiuni umanitare NU sunt reale. Manifestați discernământ și prudență: 𝑓𝑖𝑒𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑘, 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑢, 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑢 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒 𝑎𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑖 𝑐𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑐𝑖𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒. Ce este de făcut?

1. Raportați prompt paginile și conținutul fals.

2. Nu amplificați minciuna redistribuind astfel de „știri”.

3. Distribuiți doar comunicările de pe această pagină oficială.

Vă mulțumim”, este mesajul lui Georgescu.

Decizia sa privind comentariile de pe contul său de Facebook a fost luată înainte ca Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) să decidă amânarea pronunțării în dosarul în care el, Horațiu Potra și alte 20 de persoane sunt cercetate pentru presupuse infracțiuni împotriva securității naționale și a ordinii constituționale. Instanța a stabilit ca nou termen pentru pronunțare data de 4 iunie.

Dosarul este considerat unul dintre cele mai importante și urmărite cazuri aflate pe rolul instanțelor din România, având implicații majore atât din punct de vedere juridic, cât și la nivel public și politic.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, persoanele investigate ar fi pus la cale acțiuni menite să destabilizeze ordinea constituțională în contextul tensiunilor apărute după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024. Anchetatorii susțin că, la data de 7 decembrie 2024, ar fi avut loc o întâlnire între Georgescu și Potra, în cadrul căreia s-ar fi discutat despre organizarea unor manifestații care ar fi putut degenera în violențe de stradă.

Conform procurorilor, planul presupunea mobilizarea unor persoane cu experiență paramilitară și deplasarea acestora către București pentru a participa la proteste.