Apărătorii Christiana Mondea și Șerban Moga, care îi reprezintă pe Horațiu, Dorian și Alexandru Potra, au anunțat că cei trei au decis să revină voluntar în România și să se predea autorităților.

Ei au arătat că această hotărâre nu a fost impusă de nimeni, ci reprezintă un gest asumat de curaj și demnitate, prin care clienții lor doresc să-și dovedească nevinovăția în fața justiției române.

Avocatul Șerban Moga a declarat la Antena 3 CNN că în cursul dimineții a avut loc o discuție la nivelul procuraturii din Emiratele Arabe Unite, unde s-au semnat documentele necesare pentru revenirea în țară a lui Potra. El a explicat că acesta nu s-a sustras urmăririi penale și că, la momentul emiterii mandatului de arestare, se afla deja în Dubai, unde locuia și își desfășura activitatea legal.

Potrivit apărătorilor, familia Potra ar fi putut evita extrădarea din Emiratele Arabe Unite, dar a ales să se întoarcă în România. Horațiu Potra a transmis, prin intermediul echipei sale de apărare, că nu se ascunde, că îi este dor de familie și că vrea să poată privi lumea în ochi știind că a ales adevărul, nu frica.

„Această hotărâre nu este una impusă, ci un gest asumat, de demnitate și curaj, al unor oameni care doresc să își dovedească nevinovăția în mod deschis, în fața justiției române. Deși aveau șanse reale și considerabile de a evita extrădarea din Emiratele Arabe Unite, familia Potra a ales calea cea mai grea, dar și cea mai onestă: să se întoarcă acasă, să își confrunte acuzațiile și să își curețe numele”, au comunicat avocații.

Întrebat când va ajunge Potra în țară, avocatul Șerban Moga a precizat că acest lucru se va întâmpla în câteva zile sau săptămâni. El a menționat că clientul său era stabilit în Dubai înainte de emiterea mandatului de arestare, având acolo afaceri, o locuință și o viață stabilă.

„Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”, a transmis Horaţiu Potra prin intermediul apărării sale.

Avocatul a spus că detaliile despre statutul său în Emiratele Arabe nu pot fi făcute publice, dar a confirmat că a avut loc o discuție oficială cu procuratura locală și că au fost semnate documente pentru revenirea în țară.

În privința colaborării cu autoritățile române, Moga a explicat că Potra este dispus să se supună procedurilor judiciare și să își dovedească nevinovăția în fața instanțelor din România.

Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să zboare spre Moscova. Cei trei sunt acuzați că ar fi conspirat împreună cu Călin Georgescu pentru a răsturna ordinea constituțională din România.

Autoritățile române au confirmat arestarea lui Potra și au menționat că lucrează cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru extrădarea sa. Procurorul general al României a declarat că acesta ar fi încercat să obțină azil politic în Rusia.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus la Digi24 că procedurile de extrădare pot dura câteva luni și că ministerul nu are informații privind o posibilă aducere imediată a lui Potra în România. El a precizat că există o colaborare eficientă între autoritățile române și cele din Emiratele Arabe Unite și că toate documentele necesare au fost transmise.

„Noi nu avem informații potrivit cărora astăzi ar urma să sosească Horațiu Potra în România. Informațiile pe care le avem au fost prezentate publicului și acestea sunt că cele trei persoane care sunt căutate de autoritățile din România sunt reținute și urmează a fi prezentate la instanța de judecată pentru a se parcurge etapa procedurală și substanțială a extrădării”, a spus Radu Marinescu, la Digi24.

Referindu-se la ancheta publicată de cotidianul The Guardian, potrivit căreia persoane apropiate de Kremlin ar fi încercat să blocheze extrădarea, ministrul a spus că nu dorește să comenteze aspectele jurnalistice, dar a confirmat că România tratează cu seriozitate această chestiune și că procedura de extrădare este în desfășurare.

„Am observat și eu ceea ce se prezintă într-o anchetă jurnalistică. Nu doresc să comentez. Ceea ce pot să vă spun, însă, este că până în momentul de față avem o foarte bună cooperare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite. Am prezentat toate aspectele de fond și de formă care privesc solicitarea noastră de extrădare. Noi suntem conștienți de faptul că se parcurge o procedură, pentru că aceasta este specifică extrădării, și așteptăm să vedem ce vor hotărî autoritățile din Emirate”, a adăugat ministrul.

Marinescu a menționat că există contacte constante la nivel înalt și tehnic pentru finalizarea unei convenții privind cooperarea judiciară între România și Emiratele Arabe Unite și că orice evoluții concrete vor fi comunicate publicului.