Din cuprinsul articolului SRI a dejucat o tentativă de sabotaj organizată de agenți coordonați de serviciile secrete ruse în București

Doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a serviciilor secrete ruse, intenționau să incendieze sediul companiei NOVA POST din București, acțiune care a fost prevenită în timp util.

Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat că, în perioada 14–15 octombrie 2025, a interceptat o tentativă de sabotaj pusă la cale de doi cetățeni ucraineni aflați sub coordonarea directă a serviciilor secrete din Rusia. Cei doi au intrat în România dinspre Polonia și s-au deplasat spre București, unde au depus la un sediu al companiei NOVA POST două colete care conțineau dispozitive incendiare artizanale cu inițiere de la distanță, ascunse în căști audio și piese auto, echipate cu mecanisme GPS de localizare.

Echipele operative ale SRI, sprijinite de DIICOT, MAI–DCCO și MApN–DGIA, au reușit să identifice rapid coletele suspecte, să le dezamorseze în siguranță și să împiedice activarea intenționată sau accidentală a acestora. În prezent, autoritățile judiciare și structurile de securitate naționale și internaționale desfășoară investigații complexe, inclusiv prin cooperare internațională, pentru documentarea completă a cazului.

Potrivit expertizei preliminare, dispozitivele erau realizate din termit și nitrat de bariu, iar cei doi suspecți au utilizat tactici de autoprotecție specifice serviciilor de informații, indicând un nivel ridicat de pregătire. Datele obținute confirmă apartenența acestora la o rețea de sabotori activă în mai multe țări europene, coordonată de serviciile secrete ruse, care vizează infrastructura extinsă a companiei ucrainene de curierat NOVA POST.

SRI a subliniat că acțiunea coordonată cu autoritățile române și partenerii externi a permis prevenirea unui atentat pe teritoriul național, reafirmând angajamentul instituției pentru protejarea securității României și a cetățenilor săi.

DIICOT: Cei doi ucraineni au 21 şi 24 de ani şi au fost reţinuţi în 16 octombrie

DIICOT a anunțat că cei doi cetățeni ucraineni, în vârstă de 21 și 24 de ani, au fost reținuți pe 16 octombrie și sunt cercetați pentru tentativă de acte de diversiune.

”Pe baza probelor administrate s-a stabilit că inculpaţii au pătruns pe teritoriul României, iar la data de 15.10.2025 au depus la sediul unei societăţi de curierat internaţional, două colete ce conţineau dispozitive confecţionate artizanal, în scopul distrugerii prin incendiere a respectivei clădiri. Locaţia se află la parterul unei bloc de locuinţe, situat în zona centrală a municipiului Bucureşti, Sectorul 3. În situaţia producerii incendiului, acesta se putea propaga cu uşurinţă la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieţii unui număr foarte mare de persoane, precum şi asupra imobilelor şi bunurilor situate în zonă”, a transmis, marţi, DIICOT, într-un comnunicat de presă.

Dispozitivele au fost dezamorsate cu ajutorul specialiștilor pirotehniști ai Serviciului Român de Informații. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă a celor doi inculpați pentru 30 de zile.