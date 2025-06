Discuțiile recente privind evaziunea fiscală ca amenințare la siguranța națională și rolul Serviciului Român de Informații (SRI) în combaterea acesteia au stârnit controverse. Antuanela Stancă pune sub semnul întrebării eficiența și legitimitatea acestei abordări, subliniind că soluția nu constă în implicarea serviciilor secrete în economie, ci în consolidarea instituțiilor statului.

Antuanela Stancă critică faptul că în acest moment nu există un cadru politic stabil care să susțină elaborarea unor strategii eficiente privind securitatea națională.

Fără un guvern legitim și funcțional, discuțiile despre strategii ample rămân doar dezbateri inutile, care nu generează rezultate practice.

Avocata atrage atenția asupra unei practici periculoase din România, aceea de a implica serviciile secrete în toate domeniile, inclusiv în economie și în instituțiile fiscale.

Această tendință subminează funcționarea normală a instituțiilor democratice și riscă să agraveze problemele existente.

Antuanela Stancă vorbește din experiență proprie despre perioada în care SRI a fost prezent peste tot în sistemul judiciar, iar justiția a devenit un teren în care serviciile secrete aveau un rol decisiv.

„Eu am trăit acele vremuri. Am văzut cum SRI era peste tot. Justiția era teren de joacă pentru servicii. Credeți că a funcționat? Nici pe departe! Mai mult, multe dintre nenorocirile sociale care ne macină azi au la bază și abuzurile acelea. Am lucrat în „epoca de aur” a DNA, DIICOT, SRI. Am văzut dosare făcute să impresioneze la televizor, pline de hârtii inutile, unele care au picat lamentabil în instanță, altele uitate în sertare cu anii”, mai scrie ea.