Călin Georgescu rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, în dosarul în care este judecat pentru promovarea unor idei sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Decizia a fost luată marți de Judecătoria Sectorului 1, dar poate fi contestată.

Judecătorii au constatat că măsura controlului judiciar, luată anterior de procurorul de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, este legală și justificată. Ei au menținut această măsură preventivă pentru Georgescu până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 60 de zile, și au respins cererea de revocare a controlului judiciar, considerând-o neîntemeiată.

Hotărârea poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

„În temeiul art. 348 Cpp rap. la art. 207 alin. 2, 4 şi 7 Cpp, constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin prin ordonanţa nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare”, se arată în hotărârea magistraţilor.

Călin Georgescu este așteptat marți, 21 octombrie, în fața judecătorilor și a polițiștilor.

De la ora 9:00, Georgescu va afla ce decizie iau magistrații în dosarul în care este acuzat că a promovat imaginea unor persoane vinovate de genocid. După aceea, el trebuie să meargă la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar.

Judecătorii de la Judecătoria Sectorului 1 vor decide dacă îi prelungesc cu încă 60 de zile măsura controlului judiciar. Apoi, conform procedurii, Georgescu va merge la poliție, unde trebuie să semneze.

Primul dosar în care Georgescu a fost trimis în judecată este cel privind acuzațiile de promovare a persoanelor condamnate pentru genocid, crime împotriva umanității sau crime de război, dar și de susținere a ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Cazul este investigat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru fapte care ar fi început din vara anului 2020. Trimiterea în judecată a avut loc pe 2 iulie 2025, la Judecătoria Sectorului 1 București.

Controlul judiciar a fost impus din 26 februarie 2025 și include interdicții, cum ar fi să nu părăsească țara fără aprobare și să nu posteze materiale cu conținut legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.

Acest dosar este separat de altul, deschis în septembrie 2025, în care Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și alte persoane. Cazul se referă la un presupus plan de lovitură de stat.

Pe grupurile de Telegram ale susținătorilor lui Georgescu, aceștia se organizează să vină marți atât la Judecătoria Sectorului 1, cât și la Poliția Buftea. Totuși, nu au reușit să închirieze un autocar și vor veni cu mașinile personale, încercând să nu pară o acțiune organizată.

Cu câteva zile în urmă, Georgescu a trimis o petiție către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), cerând intervenția instituției împotriva președintelui României, Nicușor Dan. Georgescu îl acuză pe șeful statului că ar fi intervenit în actul de justiție și ar fi exercitat presiuni publice asupra judecătorilor.

El susține că președintele ar fi făcut declarații publice în care a arătat că este de acord cu rechizitoriul întocmit de Parchetul General în dosarul în care Georgescu este judecat pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Potrivit lui Georgescu, aceste afirmații încalcă separația puterilor în stat și influențează opinia publică despre un proces aflat încă în desfășurare.

În petiție, Georgescu spune că președintele a pus presiune nepermisă asupra sistemului judiciar: