Autoritățile române în alertă maximă după ce The Guardian a dezvăluit un sabotaj rusesc

Serviciile de securitate din România sunt în alertă maximă după ce ziarul britanic The Guardian a publicat o amplă anchetă despre o campanie de sabotaj organizată de serviciile secrete ruse, desfășurată în Ucraina prin intermediul unor tineri racolați de pe Telegram. Metoda descrisă de ancheta britanicilor seamănă izbitor cu cea folosită în cazul columbianului Murillo Diosa Luis Alfonso, arestat în România, acuzat că ar fi încercat să incendieze sau să arunce în aer obiective strategice de pe teritoriul național, la instigarea unui agent rus.

Ucraina, teren de testare pentru războiul hibrid rusesc

Ancheta The Guardian, care bagă serviciile în alertă, detaliază modul în care tineri ucraineni, unii minori, au fost atrași într-o campanie de sabotaj pe teritoriul propriei țări, fără să fie pe deplin conștienți de amploarea misiunilor în care erau implicați.

Un exemplu prezentat de The Guardian îl are în centrul atenției pe un tânăr ucrainean identificat sub numele de Oleh, care a fost atras într-o capcană printr-o ofertă postată pe Telegram, unde i se promitea suma de 1.000 de dolari pentru o misiune aparent banală: să pulverizeze vopsea pe fațada unei secții de poliție din orașul Rivne. Ajuns la fața locului, Oleh a descoperit că rucsacul primit nu conținea vopsea, ci un obiect ce părea a fi o bombă artizanală, echipată cu fire și un telefon mobil – un dispozitiv improvizat care ar fi putut servi drept mecanism de detonare de la distanță.

Conform informațiilor obținute de The Guardian de la surse din cadrul SBU, dacă ar fi fost declanșat, dispozitivul l-ar fi transformat pe Oleh într-un kamikaze fără voia lui.

Campania de sabotaj desfășurată pe teritoriul Ucrainei a debutat în 2024 Conform declarațiilor transmise The Guardian de către purtătorul de cuvânt al SBU, Artem Dehtiarenko, campania de sabotaj desfășurată pe teritoriul Ucrainei ar fi debutat în anul 2024. În faza inițială, aceasta a inclus atacuri de tip incendiar îndreptate împotriva vehiculelor militare, centrelor de recrutare și oficiilor poștale, indicând o strategie de destabilizare a infrastructurii interne prin mijloace asimetrice.

Conform investigației, cel puțin zece astfel de atacuri au avut loc până în prezent, unele soldate cu moartea sau rănirea făptașilor. Scopul: alimentarea instabilității sociale și testarea unor metode de război hibrid ce pot fi exportate în Europa de Vest.

„Ucraina este terenul de testare pentru războiul convențional și hibrid al Rusiei. Uitați-vă la atacurile cibernetice, la incendiile provocate, la sabotajele asupra căilor ferate. Ei testează lucrurile aici, iar apoi le fac în țările occidentale”, a declarat o sursă ucraineană pentru The Guardian.

Cazul columbianului din România

În România, cazul columbianului Murillo Diosa Luis Alfonso, inculpat de DIICOT pentru tentativă de acte de diversiune, are semnătura unui mod de operare similar. Ancheta autorităților române a arătat că, în iulie 2024, bărbatul de 34 de ani ar fi ajuns în România cu misiunea de a documenta și distruge prin incendiere sau explozie mai multe obiective strategice: două sonde de extracție a petrolului, un depozit de deșeuri și o stație de măsurare a gazelor naturale, toate situate în Ilfov.

„Pe parcursul lunii iulie 2024, la instigarea unei persoane, cetăţean străin rezident în Federaţia Rusă, bărbatul ar fi desfăşurat o activitate intensă de documentare pentru punerea în aplicare a unui plan de incendiere sau distrugere prin explozie/incendiere a unor obiective din România, toate prezentând importanţă deosebită, de natură să pună în pericol securitatea naţională. În perioada 28 – 30 iulie 2024, fiind prezent fizic pe teritoriul României, bărbatul de 34 de ani ar fi procedat la efectuarea recunoaşterii obiectivelor pe care ar fi intenţionat să le distrugă prin incendiere/explozie, la identificarea căilor de acces şi de retragere ale obiectivelor vizate, obiective situate în proximitatea unui complex din judeţul Ilfov, unde s-ar fi aflat un depozit de deşeuri reciclabile, precum şi două sonde de extracţie a petrolului şi o staţie de reglare/măsurare gaze naturale”, transmite Poliția Română.

Columbianul, fost militar instruit în culegere de informații, ar fi realizat fotografii și filmări ale obiectivelor vizate, iar anchetatorii care au intrat în alertă au descoperit că accesase materiale video online privind fabricarea de dispozitive explozive.

Traseul său până în România a fost urmărit pas cu pas

„Din cercetări a reieşit că, în dimineaţa de 28 iulie 2024, bărbatul de 34 de ani ar fi ajuns pe un aeroport din Bucureşti, călătorind cu avionul, pe ruta Medellin, Columbia – Madrid, Spania – Mykonos, Grecia – Bucureşti, Otopeni, ulterior deplasându-se la un hotel din municipiul Bucureşti. La data de 29 iulie 2024, acesta s-ar fi deplasat de la hotel într-o localitate din judeţul Ilfov, în zona unui complex unde s-ar afla un depozit de deşeuri reciclabile, două sonde de extracţie a petrolului, precum şi o staţie de reglare/măsurare gaze naturale, acesta având sarcina trasată de către persoana menţionată anterior de a efectua o misiune de recunoaştere a zonei şi de efectuare a unor fotografii”, au arătat anchetatorii.

Intervenția rapidă a autorităților române, cu sprijinul SRI, a prevenit producerea unei catastrofe.

„Întrucât sabotorul a fost reţinut şi nu a mai putut comunica cu coordonatorii, aceştia au fost induşi în eroare de faptul că, în aceeaşi perioadă, la 01.08.2024, a avut loc un incendiu cauzat de un scurtcircuit, însă în localitatea Bragadiru din judeţul Teleorman. Astfel, canale de Telegram ruseşti, au prezentat, în mod fals şi cu imagini de la alte incendii, operaţiunea ce viza locaţia din localitatea Bragadiru, Ilfov, identificată ca facilitate implicată în susţinerea efortului de război al Ucrainei, acţiunea fiind atribuită unei grupări ucrainene de rezistenţă ce a distrus prin incendiere un ‘centru logistic unde era stocat combustibil ce urma să ajungă în Ucraina’. Informaţiile au fost dezminţite în mass-media românească, la momentul respectiv, ca urmare a unor comunicate oficiale emise de autorităţile române”, declara SRI atunci.

Incendiu este „atribuit” ucrainenilor pe canalele ruse de propagandă

După reținerea columbianului, coordonatorii săi ruși au fost induși în eroare de un incendiu accidental produs pe 1 august 2024 în Bragadiru (Teleorman), pe care propaganda rusă l-a prezentat ca un succes al operațiunii de sabotaj.