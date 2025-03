Comisia Dumei de Stat pentru investigarea amestecului extern în treburile interne ale Rusiei a înaintat Procuraturii Generale și Ministerului Afacerilor Externe materiale referitoare la acțiunile ostile ale autorităților din România față de Federația Rusă.

Anunțul a fost făcut de șeful comisiei, Vasili Piskarev, președintele Comitetului Dumei de Stat pentru securitate și combaterea corupției, conform informațiilor transmise de TASS și preluate de Rador Radio România.

„Comisia a studiat materialele forumului „Marea Neagră: frontiera viitorului pentru o Europă sigură și stabilă” („Black Sea Forum: Frontier of the future for a secure & stable Europe”), desfășurat recent în Parlamentul României cu participarea reprezentanților unei organizații teroriste interzise în Rusia.

Materialele colectate au fost trimise Procuraturii Generale a Rusiei pentru o evaluare juridică și luarea deciziilor în conformitate cu legislaţia noastră şi la Ministerul de Externe pentru o reacţie politico-diplomatică la acțiunile ostile ale autorităţilor române, care le-au oferit teroriştilor o platformă parlamentară pentru a efectua provocări împotriva ţării noastre” – a subliniat Vasili Piskarev, citat de canalul Telegram al Comisiei.