Atât siropul de arțar, cât și mierea, sunt considerați îndulcitori naturali, a declarat pentru Today.com dieteticianul Grace Derocha. Dar un îndulcitor natural nu este neapărat mai bun decât alte opțiuni. Mierea și siropul de arțar sunt „tot zaharuri adăugate”, spune Derocha, care este și purtător de cuvânt al Academiei de Nutriție și Dietetică.

Pentru majoritatea oamenilor, îndulcitori ca aceștia pot face parte dintr-o dietă sănătoasă. Și, în funcție de obiectivele și preferințele de sănătate, acestea pot fi alegeri mai bune pentru sau nu. Iată ce trebuie să știi înainte de a stropi micul dejun cu sirop de arțar sau de a adăuga miere în smoothie-ul de dimineață.

O lingură de sirop de arțar conține:

52 de calorii

13 grame de carbohidrați

12 grame de zahăr

O lingură de miere conține:

64 de calorii

17 grame de carbohidrați

17 grame de zahăr

Siropul de arțar și mierea sunt îndulcitori, așa că nu ar trebui să fie surprinzător faptul că principala lor componentă este zahărul.

Într-o lingură de sirop de arțar, vei găsi 12 grame de zahăr (și 52 de calorii), în timp ce aceeași cantitate de miere conține 17 grame de zahăr (și 64 de calorii). Niciunul nu conține grăsimi sau proteine, spune Natalie Rizzo, dietetician și editor în nutriție la TODAY.

Asociația Americană a Inimii recomandă femeilor să nu consume mai mult de 25 de grame de zahăr adăugat pe zi, în timp ce bărbații ar trebui să evite să mănânce mai mult de 36 de grame pe zi.

Privind doar conținutul de zahăr, siropul de arțar are câteva grame mai puțin pe porție decât mierea.

Indicele glicemic al unui aliment este o măsură a cât de repede un aliment afectează nivelul zahărului din sânge și al insulinei din organism.

Alimentele cu un indice glicemic mai mic au un impact mai lent, mai puțin semnificativ asupra acestor niveluri și, prin urmare, pot fi o alegere mai bună pentru persoanele care trebuie să țină cont de zahărul din sânge.

Când ne uităm la indicele glicemic al siropului de arțar și al mierii, din nou, cele două alimente sunt foarte asemănătoare. „Atât mierea, cât și siropul de arțar au un indice glicemic în jur de 50, mai mic decât al zahărului”, spune Rizzo.

Siropul de arțar are un indice glicemic de aproximativ 54, în timp ce cel al mierii este în jur de 58, așa că siropul de arțar are un indice glicemic puțin mai mic decât mierea.

În siropul de arțar, veți găsi puțin din mineralele mangan, calciu și cupru, precum și riboflavină (vitamina B2), spune Rizzo. Mierea conține potasiu, magneziu, calciu și fosfor. Atât siropul de arțar, cât și mierea conțin antioxidanți.

Siropul de arțar și mierea sunt îndulcitori naturali care conțin cantități similare de calorii și zahăr per lingură.

Dar siropul de arțar vine cu puțin mai puține calorii și grame de zahăr într-o porție, în comparație cu mierea. De asemenea, are un indice glicemic ușor scăzut, care poate fi benefic pentru persoanele care trebuie să-și controleze cu atenție nivelul zahărului din sânge.