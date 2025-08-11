România își reafirmă sprijinul necondiționat pentru integritatea teritorială a Ucrainei, pe fondul declarațiilor președintelui american Donald Trump, care a sugerat că Kievul ar putea fi forțat să cedeze teritorii Rusiei pentru a încheia războiul.

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a transmis luni, înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe al UE, că poziția Bucureștiului rămâne fermă:

„România susține o soluție bazată pe respectul deplin pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, cu implicarea deplină a acesteia în negocieri – nimic despre Ucraina fără Ucraina”, a scris Oana pe X.

Țoiu a precizat că vizita sa recentă la Kiev a confirmat hotărârea ucrainenilor de a obține pacea și a subliniat rolul „influenței semnificative” a Statelor Unite în eforturile de a ajunge la un acord just și durabil.

Potrivit șefei diplomației române, pacea autentică poate fi obținută doar cu participarea directă și voința cetățenilor ucraineni. Orice înțelegere, a adăugat ea, trebuie să includă garanții solide de securitate, care să prevină o nouă agresiune rusă și să consolideze apărarea Flancului Estic, cu atenție specială pentru regiunea Mării Negre.

„Orice acord ar trebui să fie însoțit de garanții solide de securitate, pentru a preveni o nouă agresiune. Aceste garanții ar trebui să completeze măsurile de descurajare și apărare pentru Flancul Estic și să includă prevederi specifice pentru Marea Neagră”, a mai adăugat Oana Țoiu.

Summitul Trump–Putin din Alaska, programat pentru vineri, se anunță tensionat, pe fondul divergențelor dintre Washington, Moscova și aliații europeni privind viitorul teritoriilor ocupate din Ucraina.

FAC: On Russian Aggression Against Ukraine My recent visit to Kyiv has once again confirmed that Ukraine🇺🇦, its leaders, and its people are committed to peace. Romania shares this goal as both a neighbor and a EU member🇪🇺, and I reiterated this today in the FAC meeting. The… pic.twitter.com/K7N0pMyD8o — Toiu Oana (@oana_toiu) August 11, 2025

Tensiunile cresc înaintea summitului din Alaska, după ce președintele american Donald Trump a sugerat că un acord de pace Kiev–Moscova ar putea include „schimburi teritoriale”. Liderii europeni resping categoric ideea, subliniind că niciun acord bilateral între SUA și Rusia nu poate decide viitorul frontierelor ucrainene fără acordul Kievului.

Cancelarul german Friedrich Merz a transmis că granițele Ucrainei nu se negociază „peste capetele” europenilor și ucrainenilor. Potrivit surselor diplomatice, Moscova nu dă semne că ar renunța la teritoriile ocupate, ceea ce alimentează presiunea asupra Kievului.

Președintele Volodimir Zelenski insistă că oprirea totală a luptelor trebuie să fie primul pas, iar discuțiile teritoriale să se poarte doar cu implicarea directă a Ucrainei. În paralel, Bruxellesul pledează pentru garanții de securitate solide și o armată ucraineană fără restricții, pentru a preveni noi agresiuni ruse.

Un front comun UE–Ucraina pregătește scena pentru un summit tensionat, cu potențial de a redefini arhitectura de securitate europeană.