Dezbaterea de luni, programată la ora 16:00, include patru teme: pregătirea pentru iarnă, pe fondul scumpirii energiei; execuția bugetară pentru trimestrul IV din 2025; proiecția bugetului pentru anul 2026; impactul retragerii trupelor americane din România asupra securității naționale.

Primele trei puncte au fost propuse de grupul parlamentar AUR, iar ultimul de PSD.

Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat, pe 30 octombrie, desfășurarea acestei ședințe comune de interpelări, în contextul în care social-democrații au cerut clarificări privind retragerea unei părți a contingentului american și lipsa unei reacții publice din partea Guvernului.

Avocatul Adrian Toni Neacșu a precizat că, potrivit art. 211 din Regulamentul Camerei Deputaților, premierul are obligația formală de a participa la „Ora prim-ministrului”, o sesiune ce ar trebui să aibă loc lunar.

Acesta invocă și art. 111 alin. (2) din Constituție, care stabilește obligația membrilor Guvernului de a răspunde solicitărilor Parlamentului.

El atrage atenția că neprezentarea ar putea fi interpretată ca refuz de a furniza informații, fapt care, potrivit Legii 115/1999 privind răspunderea ministerială, poate fi sancționat penal cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. Totuși, Neacșu subliniază că o astfel de prevedere „nu a fost aplicată niciodată”, deși, teoretic, Parlamentul are la dispoziție un termen de 20 de zile pentru a solicita audierea premierului.

În opinia sa, dacă PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, ar decide să „meargă până la capăt”, ar exista mijloace politice și procedurale de a presa Guvernul.

Surse politice citate în ultimele zile au menționat că premierul ar prefera o abordare instituțională și ar evita confruntarea directă din Parlament, considerând că „temele strategice nu pot fi transformate într-un spectacol politic”.

În interiorul PNL se discută despre riscul ca dezbaterea să devină un instrument de atac politic, în special pe tema retragerii trupelor americane. Totuși, o absență ar putea fi speculată de opoziție drept refuz de transparență și lipsă de asumare.

„Ora prim-ministrului” este o dezbatere politică, fără consecințe directe, însă are rol de control parlamentar. În ultimii ani, frecvența prevăzută de regulament a fost rar respectată, iar eficiența acestui mecanism a depins mai degrabă de mobilizarea partidelor parlamentare decât de constrângeri legale.