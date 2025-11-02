George Simion anunță că va beneficia de pază SPP pentru a preveni un posibil asasinat politic
Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a declarat sâmbătă, în cadrul Conferinței județene de alegeri a filialei AUR Argeș, că, începând de azi, 2 noiembrie, va avea asigurată paza din partea Serviciului de Protecție și Pază (SPP), „pentru a preveni un asasinat politic”.
Afirmațiile au fost făcute în contextul în care politicianul a reclamat recent un val de peste 90 de amenințări cu moartea primite în ultimele săptămâni, invocând riscuri la adresa sa, a familiei sale și a conducerii formațiunii.
Simion a afirmat că adversarii politici ai AUR recurg la metode violente atunci când nu le mai reușesc manipulările electorale sau fraudele la vot, susținând că în România ar exista o atmosferă de intoleranță politică ce ar putea degenera.
„Adversarii noştri, când nu le mai iese cu votul, cu furtul la vot, cu manipularea opiniei publice, pun mâna pe gloanţe şi trag. Ei nu acceptă democraţia şi în România am văzut astea”, a afirmat George Simion.
Șeful AUR a făcut referire la cazuri internaționale, precum asasinarea activistului american Charlie Kirk, tentativele asupra vieții fostului președinte Donald Trump și atentatul asupra premierului slovac Robert Fico.
Liderul AUR a transmis că decizia de a solicita paza SPP vine ca o măsură de precauție „conform legii”, menită să prevină eventuale atacuri asupra sa.
Simion a adăugat că instituțiile statului trebuie să își îndeplinească obligațiile legale de protejare a liderilor politici, indiferent de partidul din care provin, criticând faptul că opoziția ar fi tratată cu dispreț și lipsă de protecție.
„Am să le dau o veste proastă. Vom cere tuturor instituţiilor din România să-şi facă datoria.
De mâine începând, pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază, conform legii, din partea Serviciului de Pază şi Protecţie. Ghinion, cum ar spune unii şi alţii”, a afirmat George Simion în fața delegaților AUR Argeș.
Poliția Română confirmă deschiderea unui dosar penal privind amenințările primite de liderul AUR
În replică la acuzațiile formulate de liderul AUR, Poliția Română a transmis, printr-un comunicat oficial, că tratează cu „maximă seriozitate” orice sesizare privind amenințări sau fapte de violență care pot pune în pericol siguranța persoanelor.
Potrivit instituției, în urma plângerii penale depuse de George Simion, a fost deschis un dosar penal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, în cadrul căruia se desfășoară verificările procedurale pentru identificarea persoanelor responsabile.
Poliția Română a precizat că nu tolerează comportamentele care incită la ură, violență sau care promovează ideologii extremiste, reiterând că acționează „în mod echidistant și imparțial” pentru protejarea drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor, indiferent de apartenența politică sau socială.
Totodată, instituția a subliniat că libertatea de exprimare este garantată de Constituția României, dar nu poate fi folosită ca justificare pentru încălcarea legii.
Amenințările, indiferent cui se adresează, sunt considerate fapte grave și sancționate penal, a mai transmis Poliția în comunicatul oficial.
„În continuarea precizărilor transmise în luna septembrie, referitoare la amenințări cu moartea adresate unui om politic, Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliție Române a făcut următoarele precizări:
Poliția Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind amenințări, acte de violență sau alte fapte care pot afecta siguranța persoanelor.
În urma plângerii penale depuse a fost constituit un dosar penal, fiind derulate verificările procedurale prevăzute de lege, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și identificării persoanelor responsabile, sub coordonarea unității de parchet competente, respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.
Instituția noastră nu tolerează comportamentele sau exprimările care incită la ură, violență ori care promovează ideologii extremiste.
Poliția Română acționează în mod echidistant și imparțial, pentru protejarea drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor, indiferent de apartenența politică, socială sau de altă natură.
Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt garantate, conform Constituției României.
Însă, această libertate nu poate fi folosită ca pretext pentru încălcarea legii.
Amenințările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, care sunt sancționate conform legii penale.
Poliția Română își desfășoară activitatea pentru protejarea cetățenilor și comunității conform prevederilor legale”, este mesajul complet transmis de Poliția Română sambătă, 1 noiembrie.
