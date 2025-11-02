Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a declarat sâmbătă, în cadrul Conferinței județene de alegeri a filialei AUR Argeș, că, începând de azi, 2 noiembrie, va avea asigurată paza din partea Serviciului de Protecție și Pază (SPP), „pentru a preveni un asasinat politic”.

Afirmațiile au fost făcute în contextul în care politicianul a reclamat recent un val de peste 90 de amenințări cu moartea primite în ultimele săptămâni, invocând riscuri la adresa sa, a familiei sale și a conducerii formațiunii.

Simion a afirmat că adversarii politici ai AUR recurg la metode violente atunci când nu le mai reușesc manipulările electorale sau fraudele la vot, susținând că în România ar exista o atmosferă de intoleranță politică ce ar putea degenera.

„Adversarii noştri, când nu le mai iese cu votul, cu furtul la vot, cu manipularea opiniei publice, pun mâna pe gloanţe şi trag. Ei nu acceptă democraţia şi în România am văzut astea”, a afirmat George Simion.

Șeful AUR a făcut referire la cazuri internaționale, precum asasinarea activistului american Charlie Kirk, tentativele asupra vieții fostului președinte Donald Trump și atentatul asupra premierului slovac Robert Fico.

Liderul AUR a transmis că decizia de a solicita paza SPP vine ca o măsură de precauție „conform legii”, menită să prevină eventuale atacuri asupra sa.

Simion a adăugat că instituțiile statului trebuie să își îndeplinească obligațiile legale de protejare a liderilor politici, indiferent de partidul din care provin, criticând faptul că opoziția ar fi tratată cu dispreț și lipsă de protecție.

„Am să le dau o veste proastă. Vom cere tuturor instituţiilor din România să-şi facă datoria. De mâine începând, pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază, conform legii, din partea Serviciului de Pază şi Protecţie. Ghinion, cum ar spune unii şi alţii”, a afirmat George Simion în fața delegaților AUR Argeș.

În replică la acuzațiile formulate de liderul AUR, Poliția Română a transmis, printr-un comunicat oficial, că tratează cu „maximă seriozitate” orice sesizare privind amenințări sau fapte de violență care pot pune în pericol siguranța persoanelor.

Potrivit instituției, în urma plângerii penale depuse de George Simion, a fost deschis un dosar penal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, în cadrul căruia se desfășoară verificările procedurale pentru identificarea persoanelor responsabile.

Poliția Română a precizat că nu tolerează comportamentele care incită la ură, violență sau care promovează ideologii extremiste, reiterând că acționează „în mod echidistant și imparțial” pentru protejarea drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor, indiferent de apartenența politică sau socială.

Totodată, instituția a subliniat că libertatea de exprimare este garantată de Constituția României, dar nu poate fi folosită ca justificare pentru încălcarea legii.

Amenințările, indiferent cui se adresează, sunt considerate fapte grave și sancționate penal, a mai transmis Poliția în comunicatul oficial.