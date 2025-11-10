ASF, reprezentată de vicepreşedintele Daniel Armeanu, a fost aleasă să facă parte din structura de conducere a IOPS, organizație ce reunește supraveghetorii sistemelor de pensii private din întreaga lume.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va reprezenta România în Comitetul Executiv al Organizaţiei Internaţionale a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private (IOPS), pentru perioada 2026–2027”, anunţă ASF.

Această alegere a fost aprobată în Adunarea Generală a membrilor și confirmă recunoașterea la nivel internațional a progreselor realizate de România în domeniul supravegherii și reglementării pensiilor private.

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a declarat că această poziție reprezintă o apreciere a profesionalismului sistemului românesc de pensii private. El a subliniat că implicarea României în conducerea IOPS este o ocazie de a contribui la consolidarea cadrului global al pensiilor, într-un context în care sustenabilitatea și echitatea între generații sunt tot mai importante pentru încrederea publică.

„Participarea României la conducerea IOPS înseamnă o apreciere, la nivel internaţional, a maturităţii şi profesionalismului sistemului nostru de pensii private. Este o oportunitate de a contribui activ la consolidarea arhitecturii globale a pensiilor, într-o perioadă în care stabilitatea şi echitatea intergeneraţională devin piloni ai încrederii publice în economiile moderne”, a declarat Alexandru Petrescu.

Vicepreşedintele ASF, Daniel Armeanu, prezent la reuniunea de la Istanbul, a explicat că discuţiile s-au axat pe soluţii care pot asigura venituri stabile pentru viitorii pensionari. El a arătat că scopul IOPS este de a îmbunătăți supravegherea sistemelor private de pensii la nivel global, pentru a garanta plăți constante și sigure pe termen lung.

În cadrul reuniunii s-a discutat despre încurajarea plăților periodice din fondurile de pensii și despre evitarea retragerilor integrale într-o singură tranșă, cu excepția cazurilor justificate de valoarea redusă a activelor sau de situații speciale.

„În cadrul reuniunilor de la Istanbul, discuţiile s-au concentrat pe modalităţile prin care sistemele de pensii pot asigura venituri stabile şi sustenabile pentru viitorii pensionari. Obiectivul principal al IOPS este îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei supravegherii sistemelor private de pensii la nivel global, pentru a garanta venituri constante pe termen lung la pensie. În acest context, sunt încurajate plăţile periodice pe termen lung din fondurile de pensii, fiind recomandată evitarea plăţilor într-o singură tranşă, cu excepţia situaţiilor în care activele sunt de valoare redusă sau în cazuri excepţionale”, a explicat Daniel Armeanu.

Organizaţia Internaţională a Supraveghetorilor Sistemelor de Pensii Private (IOPS) a fost înființată în 2004 și are misiunea de a îmbunătăți calitatea și eficiența supravegherii pensiilor private la nivel mondial.

În prezent, IOPS are 90 de membri din 79 de jurisdicţii, printre care se numără şi instituţii precum OCDE și Banca Mondială. România face parte din organizație din anul 2007.

Comitetul Executiv al IOPS, ales pentru un mandat de doi ani, este principala structură decizională a organizaţiei. Acesta stabilește prioritățile strategice, coordonează activitățile și menține relația cu celelalte instituții internaționale.