Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat decizia privind sesizările partidului politic AUR și Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) legate de modul de plată a pensiilor private, până pe 12 noiembrie. Proiectul de lege, adoptat pe 16 octombrie de Camera Deputaților, a fost contestat înainte de a fi promulgat, după ce secțiile reunite ale instanței supreme și parlamentarii AUR au spus că ar putea fi neconstituțional.

CCR a respins și contestațiile privind modificarea articolului 12 din Legea nr. 96/2006, care se referă la statutul deputaților și senatorilor.

„Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind plata pensiilor private – amânare 12 noiembrie”, au transmis reprezentanții CCR.

Judecătorii ÎCCJ și senatorii AUR au depus sesizări împotriva Legii privind plata pensiilor private. ÎCCJ a decis în unanimitate să trimită sesizarea la CCR pentru verificarea constituționalității legii, înainte ca aceasta să fie promulgată. Judecătorii au considerat că legea ar putea încălca mai multe principii, printre care dreptul la proprietate, egalitatea în drepturi, proporționalitatea, legalitatea, securitatea raporturilor juridice și încrederea cetățenilor.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii Unite, a hotărât cu unanimitate sesizarea Curţii Constituţionale în vederea exercitării controlului de constituţionalitate, înainte de promulgare, asupra Legii privind plata pensiilor private. Sesizarea este legitimată constituţional de dispoziţiile art. 146 lit. a) din Constituţia României şi de prevederile art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd dreptul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de a sesiza Curtea Constituţională pentru controlul constituţionalităţii legilor înainte de promulgare, informează Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În sinteză considerentele hotărârii nr. 4/2025 a Secţiilor Unite au avut în vedere următoarele aspecte de neconstituţionalitate: -Încălcarea dreptului la proprietate privată, garantat de dispoziţiile art. 44 din Constituţie, a principiului proporţionalităţii prevăzut de art. 53 din Constituţie şi a principiului egalităţii în drepturi prevăzut de art. 16 alin. (2) din Constituţie. -Încălcarea principiului legalităţii, al securităţii raporturilor juridice şi al încrederii legitime, prevăzute de art. 1 alin. (3) şi (5) din Constituţie”, arată reprezentanții ÎCCJ într-un comunicat de presă.

Senatorii AUR au susținut că proiectul Guvernului Bolojan ar fi o încercare de a lua banii românilor din pensiile private (pilonul II și III) și că, dacă legea ar fi fost cu adevărat în beneficiul contribuabililor, parlamentarii lor ar fi votat pentru adoptare. Ei au spus că inițiativa reprezintă doar o încercare a guvernului de a folosi în mod nedrept economiile oamenilor.